Se viene un fuerte recorte en Aerolíneas Argentinas

El proyecto de ley de Presupuesto 2023, que ingresó en la noche del jueves al Congreso, contiene un fuerte de recorte de fondos a Aerolíneas Argentinas. El Estado Nacional tiene previsto girarle a la empresa pública $90.000 millones el año próximo, que implica un incremento nominal algo superior al 23% en comparación con los aportes estimados para 2022.

El incremento nominal es de algo más de un tercio de la pauta inflacionaria del Gobierno (60% a diciembre) e incluso menor si se la compara con la inflación que esperan consultores privados, en torno al 85%.

El Gobierno previó que Aerolíneas tendrá ingresos por $ 492.328,6 millones durante 2023, "generados mayormente por la prestación del servicio producto de la recuperación parcial esperada para la actividad aerocomercial ($ 402.388,6 millones)". Los recursos se completan con "las transferencias del Tesoro Nacional previstas por $ 90.000 millones", según el texto que elaboró la Secretaría de Hacienda de Raúl Rigo.

"Se prevé un incremento de los gastos totales en un 39,8%, entre los cuales se destacan los gastos operativos (92,% del total del gasto) para el desarrollo de la actividad de la empresa, acompañados por las erogaciones destinadas a la inversión, estimadas en $ 31.185,3 millones para 2023", continúa el texto.

EL AJUSTE EMPEZÓ

Según voceros de la aerolínea estatal, el Estado presupuestó $ 72.908 millones para 2022, cifra que ya incluía un "ajuste" dispuesto por el exministro de Economía "Martín Guzmán". Pero el Gobierno viene pisando la ejecución de las transferencias a Aerolíneas. Primero Guzmán, luego Silvina Batakis y ahora Sergio Massa dosifican los fondos previstos para cubrir el rojo operativo de la compañía.

Desde enero a la fecha, el Gobierno devengó $ 34.705 millones para la empresa pública, o 48% del total presupuestado. Los recursos enviados se computan como "aportes financieros" del accionista (el Estado) y no como subsidios.

La cifra devengada hasta este lunes demuestra que el Ejecutivo puso el freno de mano en el envío de recursos. Según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), hasta el 31 de julio se habían aprobado $ 34.335 millones.

"Guzmán cerró la canilla y no se volvió a abrir; Aerolíneas se sostiene con la venta de tickets y distintas estrategias financieras", sostuvieron en la empresa que encabeza Pablo Ceriani. Aerolíneas estima que cerrará 2022 con un aporte del Estado que rondaría el 60% de los casi $ 73.000 millones pautados.

Aerolíneas Argentinas bajó su rojo operativo hasta los u$s 438 millones en 2021, según los balances de la compañía. En el pandémico 2020, la pérdida había sido de u$s 654 millones. En 2019, de u$s 667 millones.

El saldo negativo se cubre con aportes de capital del Estado o con deuda (por ejemplo, la venta de programas de millas, que se duplicó durante la gestión de Cambiemos y que para la empresa representa un pasivo). Como referencia, los $ 90.000 millones presupuestados para 2023 representarían u$s 333 millones al dólar oficial previsto para fines del año próximo.

La "paritaria" por el aporte del Estado a Aerolíneas empezó con puntas separadísimas. La conducción de la empresa pidió $ 120.000 millones, pero la contraoferta inicial meses atrás, fue de $ 55.000 millones.

EMPRESAS PÚBLICAS

El proyecto de Presupuesto que presentó el equipo de Sergio Massa tomó a las empresas públicas como un todo y estimó que este universo presentará un resultado superavitario, aunque gracias al aporte estatal.

Radio y Televisión Argentina, Télam, Ferrocarriles Argentinos, Energía Argentina SA, Aerolíneas, Correo Argentino y Nucleoeléctrica Argentina (NASA), entre otras, arrojarían un saldo financiero positivo de $ 134.354 millones en 2023, como consecuencia de recursos por algo menos de $ 3,4 billones y gastos por $ 3,26 billones.

Las transferencias corrientes desde el Tesoro Nacional representan el 42,5% de los ingresos de este grupo de empresas. La gran mayoría de los fondos se destina a Enarsa para importar combustible (50,1%) y a la Operadora Ferroviaria (OFSE) para pagar remuneraciones y gastos de funcionamiento (22,9). Aerolíneas se lleva el 7,9% de esos recursos y AYSA, el 6,2%.

