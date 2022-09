UEFA confirmó que Rusia será excluida de la Euro 2024

Este martes el Comité Ejecutivo de la UEFA se reunió para diagramar el sorteo del torneo clasificatorio rumbo a la Eurocopa que se celebrará en Alemania en 2024. En este contexto, el organismo aprovechó para aclarar que Rusia seguirá suspendida de toda competencia y por lo tanto tampoco podrá participar del torneo.

“Todas las selecciones rusas están actualmente suspendidas tras la decisión del Comité Ejecutivo de la UEFA del 28 de febrero de 2022, que además fue confirmado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo el 15 de julio de 2022. Por lo tanto, Rusia no está incluida en el sorteo de la fase de clasificación para el Campeonato de Europa de la UEFA 2022/24″, señala el escrito.

Cabe recordar que la selección de Rusia ya fue sancionada también por la propia FIFA y expulsada de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar, pese a haber llegado al repechaje de Europa. Todo esto en el marco de los ataques por parte de la nación de Vladimir Putin hacia Ucrania.

“El equipo nacional ruso no participará en el sorteo de la ronda de clasificación del Campeonato de Europa-2024, que tendrá lugar el 9 de octubre en Fráncfort”, escribió la federación rusa en un comunicado. “La razón es la decisión de la UEFA en febrero de suspender la participación de equipos nacionales y clubes rusos en competiciones de la organización, y de facto ‘hasta nueva orden’”.

Después de la invasión de Ucrania por las fuerzas rusas, el 24 de febrero, la UEFA, institución europea del fútbol, y la FIFA, la federación internacional, anunciaron de manera conjunta la suspensión de las selecciones nacionales de los clubes rusos de todas sus competiciones “hasta nueva orden”. Esta sanción se aplicó también en la Eurocopa femenina, que tuvo lugar en julio en Inglaterra, en la que Portugal sustituyó a la selección rusa.

Con respecto al formato del sorteo, Alemania será el único combinado clasificado, porque será anfitrión del torneo. El resto de las 53 selecciones serán divididas en 10 grupos (siete de cinco y tres de seis) y. Los dos mejores de cada zona se clasificarán al certamen, mientras que los otros tres boletos se decidirán en un formato de Playoffs a disputarse en marzo de 2024.

