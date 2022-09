La Liga Profesional de Fútbol entró en su etapa de definiciones. Este lunes se disputaron otros cinco encuentros que dejaron nuevamente al Decano en la punta al imponerse por 2-1 a Argentinos Juniors en La Paternal.

Ahora, Atlético Tucumán mira a todos desde arriba con 38 unidades.

Lo sigue de cerca, Boca Juniors (36), que no pudo y empató 0-0 en La Bombonera con Huracán (34). Sin embargo queda todavía mucho camino por delante.

Los puntos y el trayecto que le queda a cada equipo por recorrer

Atlético Tucumán, 38 puntos

vs. Estudiantes (L)

vs. Patronato (V)

vs. Platense (L)

vs. Racing (V)

vs. Rosario Central (L)

vs. Unión (L)

​vs. Defensa y Justicia (V)

Gimnasia, 36 puntos

vs. Central Córdoba (V)

vs. Tigre (L)

vs. Barracas Central (V)

vs. Boca (L)

vs. Banfield (V)

vs. San Lorenzo (L)

vs. Argentinos Jrs. (L)

​vs. Talleres (V)

Boca, 36 puntos

vs. Godoy Cruz (V)

vs. Vélez (L)

vs. Gimnasia (V)

vs. Aldosivi (L)

vs. Sarmiento (V)

vs. Newells (V)

​vs Independiente (L)

Racing, 34 puntos

vs. Unión (L)

vs. Rosario Central (L)

vs. Defensa y Justicia (V)

vs. Atlético Tucumán (L)

vs. Colón (V)

vs. Lanús (V)

​vs. River Plate (L)

Huracán, 34 puntos

vs. Banfield (L)

​vs. San Lorenzo (V)

vs. Talleres (L)

vs. Argentinos Jrs. (V)

vs. Estudiantes (L)

vs. Platense (L)

vs. Patronato (V)

River, 32 puntos

Talleres (L)

Argentinos Juniors (V)

Estudiantes de La Plata (L)

Patronato (V)

Platense (L)

Rosario Central (L)

​Racing Club (V)

Gimnasia de La Plata en la dulce espera

Cuando parecía que Boca se encaminaba en la carrera hacia el título, el interesante Huracán de Frank Darío Kudelka visitó La Bombonera y le robó un punto que le dejó sabor a poco. Es que, el Globo se plantó bien en el mítico templo del fútbol y hasta tuvo las pocas claras del partido. Todo hacía pensar que los de Ibarra iban a terminar el lunes mirando al resto desde arriba, pero la parda lo dejó en la línea de Gimnasia y Esgrima de la Plata que juega este martes a las 20.30 y carga con 36 puntos.

El cierre de la fecha será en Santiago del Estero frente al Central Córdoba de Rosario de Abel Balbo. Un partido chivo para los de Pipo, ya que el Ferroviario se hace fuerte en su casa.

Más de la fecha

Dos que celebraron el fin de semana fueron Racing y River. sobretodo, tras el empate de Boca. Los de Gago tuvieron un partido durísimo en Vicente López frente a Platense que terminó en escándalo. Todo se abrió gracias un rebote, tras un remate de Vecchio, y a Maxi Romero que durmió a la defensa y al arquero Ledesma y marcó su primer gol en La Academia con a un toque sutil. Después, vino la polémica de Arias con la gente. Fue 1-0 para los de Avellaneda que llegaron a los 34 puntos.