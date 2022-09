El abogado civil de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, cuestionó con dureza a los fiscales de la causa Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, tras elogiar el alegato presentado ayer por la defensa letrada de Carlos Beraldi, en representación de la Vicepresidenta, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2.

“Fue una clase magistral la del colega Beraldi. Demolió por demás. Ya me daban lástima los fiscales Mola y Luciani”, sostuvo Dalbón, y aseguró que ambos funcionarios del Poder Judicial “no van a terminar bien”. “No es una amenaza. Es una consecuencia de su actuar”, aclaró.

Ayer fue el primer día de las tres jornadas que realizará el alegato de la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Quien protagonizó la audiencia fue Carlos Beraldi, donde buscó rebatir los argumentos de los fiscales que pidieron un pedido de condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a Cristina Kirchner en el marco de la causa que la investiga.

“A estos dos los están sacando de la Justicia ya. Cuando termine el juicio, van a perder sus cargos por haber inventado una causa entera, por pedir pena para inocentes”, aventuró. Y agregó: “Tenemos un tribunal del lawfare. Comodoro Py se asemeja más a un comercio”.

“Experimentamos un tribunal que no le permitió ampliar su indagatoria de Cristina Kirchner, que tendría que estar del lado del acusado y no de la fiscalía”, añadió. En esa línea, comparó a los fiscales de la causa Vialidad con perros: “Le tienen miedo a los diarios. Cuando movés el diario, el perro mete la cola entre las patas. Lo mismo pasa con Luciani y Mola si sacaras una tapa en la que se dijera que absuelve a Cristina. Se mueren de miedo”.

A pesar de la presunta resistencia que ofrece el sistema judicial, para el abogado “despacio y a buen ritmo, vamos a llegar a buen puerto con todo lo que está sucediendo”. “Saben que les va a costar condenarla o proscribirla. Dentro de la ley no lo van a poder hacer”, anticipó Dalbón. Y aconsejó: “Deberían decantarse mejor por absolver a Cristina Kirchner y a todos los imputados en la causa. No tienen pruebas para una condena”.

El atentado contra Cristina Kirchner

Sobre las indagaciones hechas en torno al atentado contra la vicepresidenta, el magistrado sostuvo que no está “conforme”. “Veo que podríamos haber acelerado muchísimo. Veo gente muy violenta en libertad”, lamentó. Y apuntó contra la jueza y el fiscal del caso: “Capuchetti no me va ni me viene y Rívolo es un fiscal del lawfare”, declaró.

Al hablar de la jueza, dijo: “No me gusta como está llevando la causa. La lleva para el lado del intento de homicidio y es un hecho mucho más grave. Tiene que ver con el orden público, constitucional, con el terrorismo. Nos puso a todos en la puerta de una guerra civil”. En este contexto, desafió a la magistrada: “¿Tiene ganas Capuchetti de llegar al final de todo? ¿No le va a dar miedo ver quién financió [el ataque]?”.

Durante los últimos tramos de la entrevista, dijo sentir que se puede “hacer mucho más con todo esto” y enfatizó: “Medir lo que se está haciendo no está bien. Ellos no midieron lo que hicieron con Cristina. Hay que con ir con los pies para delante y llevarnos puesta la Constitución, mostrársela en la cara a la jueza Capuchetti si es que no la conoce, al fiscal Rívolo, a la Cámara y a toda la Nación. Se hizo algo muy grave”.

Hoy continúa la etapa de alegatos del juicio por la causa de Vialidad. La de Cristina Kirchner será la sexta defensa en alegar de los 13 acusados que tiene el juicio. Ya pidieron su absolución el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro, Mauricio Collareda y Raúl Daruich. Luego de la Vicepresidenta, será el turno de Báez.

Se presume que la propia Vicepresidenta termine la semana con una presentación propia este viernes por videoconferencia, en el marco del juicio.