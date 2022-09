La Selección Argentina se alista para enfrentar a Honduras

En Miam, la Selección Nacional se prepara para llevar adelante una semana importante de trabajos a poco más de dos meses del debut en el Mundial de Qatar 2022, pactado para el martes 22 de noviembre a las 7 de la mañana de nuestro país.

Con Lionel Messi a la cabeza, el plantel de Lionel Scaloni se entrenó en el predio del Inter Miami, donde también trabajará el martes, miércoles y jueves. Siempre en el horario de las 17.30 local, donde es una hora menos que en Argentina. No serán jornadas exigentes y dos de las cuatros previstas se llevarán a cabo a puertas abiertas por la pantalla de TyC Sports.

El primer entrenamiento de esta tarde no fue con el plantel completo, teniendo en cuenta que los futbolistas estarán llegando a lo largo de la jornada y que por ejemplo Lisandro Martínez y Cristian Romero no pudieron viajar directo a Estados Unidos por no tener la visa -y no haberla podido gestionar en Inglaterra por el fallecimiento de la Reina Isabel II.

Habrá que esperar para conocer la idea de Scaloni para estos partidos y saber si buscará aceitar el once "ideal" para el debut mundialista o si los usa para evaluar jugadores que se puedan estar jugando su chance de integrar la lista final de la Argentina para Qatar 2022.