¿Quién es el tucumano que estuvo con Macri en un seminario?

El dirigente del PRO Tucumán Alejandro Trápani participó este lunes del seminario “De la Candidatura a la Gestión”, que lideró el ex presidente Mauricio Macri. Este seminario es un programa para equipos que se preparan para gestionar una ciudad. Del encuentro participaron futuros candidatos y candidatas municipales de diferentes ciudades del país.

"Ha sido una muy buena experiencia, nos abrió la cabeza para planificar una buena gestión de Gobierno, con el foco puesto en los vecinos de nuestras ciudades", contó el referente del PRO Tafí Viejo.

“El valor de un intendente radica en su capacidad de transformar, sobre todo en aquellos municipios con mucho atraso. Y esto incluye las transformaciones básicas como que la gente abra la canilla y salga agua potable, que salga a la calle y tenga pavimento e iluminación y que pueda sentirse seguro”, dijo Macri.



“Las grandes transformaciones requieren combinar liderazgos y empoderar a los equipos para que se sientan protagonistas. Y hay que generar espacios con los equipos para compartir experiencias, sobre todo aquellas donde nos van mal porque son donde más se aprende”, relató el ex Presidente.



“Ustedes son servidores públicos. Tienen que estar ahí para los ciudadanos, atenderlos cuando los necesitan. Y manéjense con la verdad, aunque sea dura, porque esa verdad genera confianza a los ciudadanos. No hay aprendizaje cuando la mentira nos gobierna”, señaló el ex mandatario.

“Siempre recuerden quien les dio el poder y para qué. Nunca dejen de ver la realidad a través de los ojos de la gente. El poder es algo maravilloso para transformar, es combinar recursos humanos y financieros y con eso generar una transformación. Pero el poder, y es lo que estamos viendo en Argentina, los puede corromper si no tienen en claro quiénes son. El foco tiene que estar puesto en el hacer, en el transformar, y no en ustedes. Y ese equilibrio es un trabajo de todos los días”, concluyó.