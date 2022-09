Los abogados defensores de Agustina Díaz, la tercera imputada y detenida en la causa por la tentativa de homicidio contra Cristina Kirchner, pidieron que se vuelva a escuchar a la joven en una ampliación de indagatoria a la que se hizo lugar para este miércoles, según confirmaron fuentes judiciales. El planteo se formuló después de conocerse los procesamientos contra Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, amiga de la acusada.

Bajo la representación de los abogados Marcelo Herrera y Javier Molina, Díaz escuchó la semana pasada la imputación en su contra y buscó despegarse inmediatamente de los hechos atribuidos por la Justicia, como presunta "partícipe de la planificación del atentado contra la Vicepresidenta y el encubrimiento del hecho".

Después de los procesamientos dictados por la jueza federal María Eugenia Capuchetti el jueves pasado, contra Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, como coautores del homicidio contra Cristina Kirchner en carácter de tentativa, agravado por la alevosía y con premeditación, los abogados pidieron que Díaz vuelva a declarar ante la magistrada.

La jueza Capuchetti hizo lugar al planteo y Agustina Díaz será trasladada este miércoles a Comodoro Py para realizar un nuevo descargo, en una semana en la que se analiza la prueba en su contra para así, decidir su nivel de responsabilidad en los hechos investigados.

Desde la defensa de Díaz indicaron que el pedido se formuló "para aclarar que ella no es la persona que se estuvo viendo en los videos" que difundió la TV Pública mostrando a una joven en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta de la Nación.

La joven de 21 años es la autora de una serie de mensajes que recibió Uliarte y que la condujeron a ser parte del expediente. Durante su declaración sostuvo: "Me quiero declarar inocente porque yo nunca participé en esto, no tuve nada que ver. Los mensajes son solo mal interpretados, Brenda siempre fue una persona muy fantasiosa, muy manipuladora, muy mentirosa. Yo le juro que de verdad no creí que la fantasía que tenía ella iba a pasar a hacerla realidad".

Cuando buscó explicar el contenido de las conversaciones dijo que en varios mensajes “se muestra como que yo la estoy incitando a que lo haga pero no pensé que era algo serio. No pensé que ella iba a querer matar a la Vicepresidenta. Los últimos mensajes que fueron después del arresto de Sabag yo no sabía nada que ella tenía que ver. En mi mente era que solo la iban a vincular por ser la pareja de él. Brenda a mí nunca me dijo nada”.

Sobre las conversaciones que derivaron en su detención e imputación, Agustina Díaz insistió en que ella nunca tomó los mensajes en serio. "Pensé que eran delirios místicos y libertadores que ella tenía, porque en varios mensajes se muestra que yo digo de cómo puede hacer eso", señaló.

Atentado contra Cristina Kirchner: quién es Agustina Díaz

Luego de que hace unos días trascendió la primera foto de Agustina Díaz, la tercera detenida en la causa en la que se investiga, el atentado contra Cristina Kirchner. Isaura, la abuela de la joven, dijo que si hubiese sabido que su nieta participó en el hecho, “le hubiera dado una paliza”, ya que “no se juega con la vida de nadie”. Por otro lado, esta mañana sus abogados admitieron que era amiga de Brenda Uliarte, la novia del Fernando Sabag Montiel, pero negaron un mensaje que sería clave.

Isaura dio algunos detalles sobre el allanamiento que culminó en la detención de su nieta de 21 años que vivía con ella en una casa en el partido bonaerense de San Miguel. La señora reveló detalles de cómo se conocieron Brenda y Agustina. Además, contó cómo reaccionó su nieta cuando se supo del atentado y cuando la detuvieron a Uliarte como una de las partícipes del ataque.

Según el relato de esta señora al canal C5N, Agustina Díaz conoció a Brenda en la Escuela de Educación Media N°6 Juana Manso -un bachillerato para adultos- cuando estaban terminando el secundario. De acuerdo a las declaraciones Isaura, las jóvenes dejaron de frecuentarse durante la pandemia de Covid-19, pero retomaron el contacto a través de mensajes de texto hace un mes.

Isaura vivía en la misma casa con Agustina. Fue el domicilio en el que en la madrugada del martes cayó la bonaerense. “Vinieron con la orden de violentarme la casa”, explicó.