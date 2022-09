Catamarca: el barbijo es obligatorio solo para el área salud

Al igual que en distintas jurisdicciones del país, el Ministerio de Salud de Catamarca resolvió dejar sin efecto la resolución que establecía la obligatoriedad en el uso del barbijo en espacios interiores, incluyendo ámbitos laborales, educativos y transporte público, como estrategia sanitaria de contención y control de casos de coronavirus.

La medida fue anunciada por la ministra de Salud de Catamarca, Manuela Ávila, a través del documento en el que señala: “Esta decisión se toma en base a la situación epidemiológica actual de las enfermedades respiratorias que evidencian una reducción significativa en números de casos y, un marcado descenso, de Covid-19”.

Asimismo, la Dirección Provincial de Epidemiología, dependiente de la Secretaría de Medicina Preventiva y Promoción en Salud del Ministerio de Salud, recomendó el uso de barbijo "obligatorio" en ámbitos destinados a la atención de salud: hospitales, sanatorios, centros de Atención Primaria de Salud, consultorios médicos o de otras profesiones que atiendan temas de salud, como laboratorios de análisis clínicos, vacunatorios e instituciones donde asisten a personas con movilidad reducida o adultos mayores con patologías de riesgo.

También, recomienda el uso opcional del barbijo para los lugares cerrados, incluyendo instituciones educativas y transporte público.

Finalmente, el comunicado señaló que "las personas con síntomas respiratorios y adultos mayores usen barbijo y eviten concurrir a lugares cerrados".

Chaco

En el caso de Chaco, también desde el área de salud a cargo de Carolina Centeno anunciaron nuevas medidas epidemiológicas y cambios en el protocolo provincial por Covid-19. El uso del barbijo pasa a ser optativo en lugares cerrados, laborales, recreativos y educativos, a excepción del transporte público y el sector público y privado de salud donde continuará la obligatoriedad.

Centeno destacó los resultados de la campaña de vacunación y llamó a la comunidad para avanzar con la aplicación de los refuerzos, recordando que ya se colocaron más de 2.300.000 dosis en todo el territorio chaqueño, incluyendo al último grupo etario, que son los niños y niñas de seis meses a dos años.

Jujuy

Desde el Ejecutivo también dejaron en claro que si bien ya no será obligatorio el uso del barbijo sanitario, mascarilla o barbijo social casero, se mantiene su uso optativo en lugares de trabajo, oficinas públicas o privadas, escuelas, transporte, al igual que en la vía publica y demás espacios abiertos.

Esta decisión es consecuencia del plan de vacunación, la evolución natural de la enfermedad y la estacionalidad que propiciaron un sostenido descenso de casos de Covid, manteniéndose estable la situación epidemiológica sin riesgo para la población.

Lee también

Los expertos recomiendan continuar con las medidas

El infectólogo, pediatra y asesor presidencial en materia de coronavirus Eduardo López dijo que el barbijo ha demostrado, sin ninguna duda, que es útil para prevenir la infección, especialmente en aquellos lugares donde hay riesgo, esto significa que el virus queda suspendido en el aire por minutos a horas. Y sobre todo en lugares mal ventilados, como puede ser cine, teatro y transporte público. Al igual que en los hospitales, donde también tiene un rol muy importante. Señaló que si bien el número de casos ha bajado críticamente en las provincias, "las jurisdicciones que mejor conocen la evolución de la enfermedad pueden tomar la medida de dejar o no de usar el barbijo".

Por su parte, el infectólogo del hospital Pirovano e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SAI) Ricardo Teijeiro reconoció que la cantidad de casos positivos es escasa pero que la pandemia todavía continúa. Entonces, sostuvo que aquellas personas que presentan mayor riesgo, sobre todo si no están vacunadas con el calendario completo, "deberían todavía tener medidas de prevención". Como los inmunocomprometidos, los enfermos crónicos, etc. Lo cierto es que ambos médicos coincidieron en que "la cantidad de casos es insignificante pero que el virus no se ha ido".