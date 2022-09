Macri desestimó un encuentro con Cristina Kirchner

El expresidente Mauricio Macri habló sobre la posibilidad de una reunión con CFK, explicó: “No entiendo en base a qué. No quiero generar expectativas en cosas que no han sucedido. La mayoría de discusiones que hemos tenido han sido frustrantes. Ojalá haya diálogo, Dios lo permita. Pero que la base de ese diálogo no se hablar de un lawfare que nunca existió”. En esa línea, reconoció que el diputado Pablo Torello se comunicó con él previo a reunirse con la vicepresidenta.

"En este momento no gobierna nadie"

"Este gobierno deja la Argentina en el séptimo subsuelo"

"Nadie quiere financiar gobiernos irresponsables"

"No siento vocación de revancha"

Macri, sobre su candidatura y los presidenciables de Juntos

De cara a las elecciones presidenciales de 2023, Macri apostó al “recambio de ideas” y apuntó tanto contra Alberto Fernández como Cristina Kirchner: “La ineptitud de ambos es de niveles nunca antes vistos. Pero el problema en realidad no son ellos sino las ideas anacrónicas que representan. Más allá de quién las aplique, nunca van a funcionar. Llevan solamente al fracaso”.

Sobre las elecciones de 2023, Macri admitió que varios empresarios le pidieron que se presente como candidato a presidente. “Reconozco que es importante quién, pero el para qué es mucho más importante. Eso no cambia en nada lo que estoy haciendo. A mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer”, afirmó. “Estoy caminando el país para transmitir que hay futuro. No nos resignemos. Estamos por terminar con el populismo en la Argentina”, dijo.

Y añadió: “El foco lo tenemos puesto ahora en que o es el cambio o no es nada, más allá de quién nos represente. Tenemos la claridad y convicción de que vamos a hacer los cambios profundos que se necesiten. Vamos a impulsar una agenda de cambio como nunca antes se ha visto”.

Frente a la posibilidad de que JxC sea gobierno el año próximo, consideró que “lo primero que hay que hacer es aprobar un presupuesto equilibrado desde el día 0 porque la Argentina no puede ni debe tener más déficit”.

Para Macri, hay que hacer una serie de reformas que tendrán consecuencias negativas. “Pero los líderes que vengan tendrán que bancar las consecuencia. A nosotros nos habían dejado en el tercer subsuelo cuando asumí. Ahora nos van a dejar en el séptimo subsuelo”, manifestó. Y dijo que dentro de Juntos por el Cambio también hay sectores de “populismo light”. “Ahora, que vayan a la PASO y veamos como se dirime todo. Yo no comulgo con esas ideas”, aclaró.

También dijo los tres presidenciables que para él están en carrera en Juntos: “Ponelos en el orden que quieras: Vidal, Larreta, Bullrich. Bullrich, Vidal, Larreta”. También dijo que su primo, Jorge Macri, está muy bien preparado para suceder a Larreta en la Ciudad. Y dijo que su espacio de ninguna manera va a perder la provincia de Buenos Aires: “Además de Ritondo y Santilli está De la Torre, Iguacel”, indicó.

Sobre el atentado a Cristina Kirchner: “Queda claro que es un grupo de loquitos”

Macri resaltó su repudio, pero dio una mirada diferente sobre el grupo que lo cometió. “Y encima, para cargarlo de discursos de resentimiento y odio, nos echan la culpa de algo que queda claro que es algo individual de un grupito de loquitos”, fueron las palabras que utilizó.

FUENTE: La Nación