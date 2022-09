Un grupo de empresas argentinas participarán del London Design Festival, una de las muestras de diseño más importantes e influyentes del mundo, a desarrollarse hasta el 25 de septiembre en la capital británica.

La Argentina será el único país en participar de la edición 2022 del festival como Championed Partner, una categoría que permite una visibilidad destacada entre actores claves del sector y medios especializados.

Además, la Residencia Oficial del Embajador de Argentina celebrará el Open House, donde recibirá las obras de estudios de diseño, empresas y artistas independientes, mucho de ellos distinguidos con el Sello Buen Diseño, iniciativa de política pública que busca instalar al diseño creativo como un motor de desarrollo productivo.

Es la primera vez que la residencia oficial se establece como una de las 10 paradas del circuito del festival, iniciativa lograda por la Embajada Argentina en Reino Unido en activas negociaciones con la organización del festival.

London Design Festival

El London Design Festival fue lanzado en 2003, sobre la base de la actividad de diseño existente en Londres, y sus publicaciones son de gran relevancia y alto perfil en el mundo del diseño y observados con atención por diseñadores con el mayor prestigio mundial.

Las 20 empresas que participarán del festival en Londres son Eter Studio, Casa Capital, Chapanegra, Oruga, O-Guitars, Maydi, Velasco y Blackñandú, The White Lodge, Matara, Illari, Matriz Design, Mercedes Costal, Milagros Pereda, Animaná, Kaly Gryb, NiKole Tursi, García Bello, Leticia Paschetta y Cabinet Oseo.

Son empresas de diseño de vestimenta, accesorios de moda, fibras naturales e hilos orgánicos, instrumentos musicales, mobiliarios, fogoneros y agencias creativas.

Creative Experience - From Argentina to the World es la marca desarrollada por Argentina que participará en el festival con una exposición que muestra la experiencia innovadora y la extensa tradición de diseño de nuestro país.

La muestra se enfocará en una multiplicidad de prácticas que define a nuestro país, como diverso y culturalmente rico; desde indumentaria y diseño textil hasta instrumentos musicales y experiencias inmersivas.

Semana de la moda en Londres

El evento, uno de los más esperados del circuito europeo, comenzó este viernes en el medio de los días de luto que se viven en la capital inglesa por la muerte de la reina Isabel II. Algunas marcas como Burberry y Raf Simons directamente decidieron posponer sus presentaciones. Por otro lado, el Consejo de la moda británica le pidió a los diseñadores respeten el momento que se está viviendo en Inglaterra evitando todo tipo de celebraciones y festejos.

Un grupo de modelos recordó a la reina mostrando una foto de ella al final de uno de los desfiles.