El papa Francisco se expresó este domingo a favor de la paz en Ucrania, con un mensaje de solidaridad hacia las víctimas de la invasión rusa. “No lo olvidemos: ¡la paz es posible cuando callan las armas y comienza el diálogo!”, expresó el lider católico en Twitter, con un nuevo llamado a la mesa de negociaciones, actualmente suspendida entre Kiev y Moscú.

“Y sigamos rezando por el martirizado pueblo ucraniano y por la paz en todas las tierras ensangrentadas por la guerra”, añadió en su publicación.

Días atrás, Francisco había manifestado que es necesario intentar el diálogo siempre, aunque sea con “el país agresor”.

“Siempre es difícil entender el diálogo con los Estados que han comenzado la guerra. Es difícil, pero no tenemos que descartarlo, tenemos que dar la oportunidad de diálogo a todos, porque siempre existe la posibilidad de que se puedan cambiar las cosas”, dijo Francisco, que evitó referirse específicamente a Rusia.

“Se tiene que hacer, aunque sea algo que huela mal, pero se tiene que hacer porque, si no, cerramos el único diálogo para la paz”, explicó.

También, el Papa ha afirmado que armar a Ucrania puede ser aceptable “si las condiciones de moralidad están reunidas”.

Luego, agregó: “Pero eso puede ser inmoral si se hace con la intención de provocar más guerras o vender más armas, o deshacerse de armas que ya no sirven. La motivación es lo que califica en gran parte la moralidad de este acto”.

“Defenderse es no solo lícito sino que también es una expresión de amor a la patria. Quien no se defiende, no ama, pero quien defiende, ama”, agregó Francisco, quien ha hecho muchos llamados a la paz y condena con firmeza la industria de la guerra.

Un enviado de Francisco quedó en medio de un tiroteo en Ucrania: “No sabía hacia dónde correr”

El limosnero pontificio a Ucrania, el cardenal polaco Konrad Krajewski.

Un enviado del papa Francisco a cargo de misiones humanitarias en Ucrania quedó en medio del fuego cruzado durante una misión en el sur del país, en un peligroso incidente que hizo temer por su seguridad.

Según informó el servicio de prensa del Vaticano, el enviado de Francisco, el cardenal polaco Konrad Krajewski, se encontraba bien luego de verse involucrado en un tiroteo en el frente de batalla de la región de Zaporiyia.

“Por primera vez en mi vida, no sabía hacia dónde correr... porque no basta con correr, hay que saber hacia dónde”, declaró más tarde el cardenal a la prensa.

Krajewski se encuentra en Ucrania por encargo del Papa por cuarta vez desde que comenzó la guerra. Se trata del “brazo de la caridad” de Francisco, dado que se ocupa personalmente de llevar ayuda a los necesitados. En uno de esos viajes, llevó una ambulancia a Kiev.

El prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad también estuvo en Lviv y otras ciudades ucranianas. En la última misión, en marcha estos días, estuvo en Odessa y luego en Zaporiyia, con la intención de llegar a Kharkiv.

“Hoy es un día especial porque se cumplen nueve años desde que el Santo Padre me eligió como limosnero y desde que fui ordenado obispo”, dijo Krajewski, y reafirmó su compromiso.

Krajewski estaba junto a dos obispos, uno católico y otro protestante, y con un militar, cuando se acercó mucho a la línea del frente y se vio envuelto en el tiroteo. Al final todo salió bien y se entregó la ayuda, incluso rosarios bendecidos por el Papa. “Solo se puede orar y repetir: ‘¡Jesús, en ti confío!’”, afirmó.