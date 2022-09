El tarot es una baraja de naipes a menudo utilizada como medio de consulta e interpretación de hechos, sueños, ​ percepciones o estados emocionales que constituye, además, un tipo de cartomancia.

Se acerca el fin de semana, la mitad del mes de Septiembre transcurrido, por eso ello que la astróloga Silvina Pengov, da un pronóstico para cada signo y así nos pueda anticipar cómo será tu suerte este fin de semana según el tarot.

Los 12 signos de zodíaco, de acuerdo al mensaje del tarot

Aries

Carta: El colgado.

Mensaje: “Es tiempo de parar un poco. Hay muchos planetas en tránsito que a todos nos están haciendo parar un poco. Esto te sirve para reflexionar antes de actuar. Tal vez estás enojado con alguien, si lo primero que sientes es ir al choque, busca la calma. Es un momento de revisión y reflexión, no es para ir al choque con nadie Aries”.

Tauro

Carta: La justicia.

Mensaje: “Analiza cómo están tus relaciones. Debes poner en la balanza el dar y recibir. Con Mercurio está viendo mucha revisión de los vínculos y esto de hablar y recibir es súper importante. Si eres el que da de más en los vínculos, tal vez estás colaborando a ese desbalance. Analiza si la relación no está en equilibrio y no tienes una relación sana”.

Géminis

Carta: El emperador.

Mensaje: “Debes pensar cómo te gustaría que fuera tu futura relación. Tal vez estás con ganas de algo un poco más duradero, más sólido. Si esto es así por qué te encuentras como si estuvieras atrapando lo que viene, lo que trae el viento. Tienes que ser un poco más seguro de lo que quieres para poder comunicárselo al otro. Es súper importante”.

Cáncer

Carta: La estrella.

Mensaje: “Debes confiar en tí mismo, anímate a salir, a reconectar con gente que hace mucho que no ves. Estás demasiado metido para adentro. Empieza a activar, a buscar la salida. Encontrarte te hará bien. Es una una buena semana para sentirte en ese contacto con el otro. Es necesario ese ida y vuelta”.

Leo

Carta: Los enamorados.

Mensaje: “Esta carta te está invitando a que mires nuevas opciones. Esta aplica si estás en pareja, o a cualquier vínculo. Fíjate en qué posición te pones cuando negocias. Puede que te pongas un poco testarudo. Debes intentar ser más flexible para que las relaciones estén más en armonía. Puede que no te guste lo que el otro propone, bueno, busca también otras opciones que te ayuden para acercarse y encontrar un punto medio”.

Virgo

Carta: La templanza.

Mensaje: “La templanza te está pidiendo un poco de serenidad, que te contactes un poco más con las emociones. Todo lo que fue la Luna Llena en Piscis y los aspectos que hay en el cielo te están afectando bastante Virgo. Estás muy conectado con las emociones y esta carta te dice que contactes más con la tierra. La cuestión es tratar de encontrar un equilibrio, primero en la relación contigo mismo para después estar calmo y tranquilo para el encuentro con el otro”.

Libra

Carta: La sacerdotisa.

Mensaje: “Te propone que mires hacia adentro. Puede que haya alguna relación especial que te tiene un tanto abrumado. Esta revisión te ayudará y seguramente si estás en una duda, no sabes qué hacer, la respuesta está dentro tuyo. La sacerdotisa tiene sabiduría, así que confía en tí, en lo que sientes, en lo que intuyes”.

Escorpio

Carta: El ermitaño.

Mensaje: “Te está invitando a que revises todo lo que tiene que ver con tu pasado. Tal vez pienses que es mucho, pero bueno, Mercurio retro a todos nos tiene un poco en este mood. Mira las cosas con más sabiduría. Puede que quieras enviar un mensaje a alguien del pasado. Pero antes de hacerlo te diría que te preguntes si eso que vas a hacer te sumaría en algo o no. Toma una decisión en base a eso”.

Sagitario

Carta: La fuerza.

Mensaje: “Conecta con tu corazón, con las ganas. Evalúa qué te dice tu cuerpo con respecto a esa relación: si tienes que avanzar, o quedarte en el molde. Conecta con las sensaciones del cuerpo para saber qué haces con ese vínculo que te tiene un tanto desconcertado. Descubre qué señal te envía tu corazón, entonces vas a ver qué hacer”.

Capricornio

Carta: El carro.

Mensaje: “Seguramente estás con ganas de avanzar en alguna relación y si no puedes salir el consejo es que te muevas de lugar, que dejes dar vueltas sobre lo mismo si no le estás encontrando la solución. Tal vez la solución es moverte de lugar y quizás cuando te muevas de lugar vas a ver las cosas desde otro ángulo y podrás comprender mejor y también entender mejor hacia dónde ir”.

Acuario

Carta: El mundo.

Mensaje: “Debes tratar de hacer cierres, que pueden ser propios, internos. Quizás el cierre puede no ser externo, no es necesario que se lo comuniques a la otra persona. Pero sí terminar con alguna situación, algo que viene ya desde hace un tiempo y que no te estás animando a cortar. Es el momento de cerrar definitivamente. Sabes que hasta que no cierres lo viejo, no llega lo nuevo”.

Piscis

Carta: La muerte.

Mensaje: “Esta semana con la Luna Llena te diste cuenta de muchas cosas y sobre todo de cambios que tienes que hacer, puede ser de alguna relación en particular o en tus relaciones en general. Analiza desde dónde te conectas, cuánto das por el otro. Quizás estás siempre para todo el mundo sin medida y el punto a veces también es en donde te quedas tú. ¿Te quedan energías? Estas son las preguntas que debes hacerte”.