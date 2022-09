Peluquero santiagueño califico de “humilde” a Messi

Entre los sueños más grandes que tenía Matías Rojas era conocer a Lionel Messi. Fue por eso que cuando decidió participar del Mundial de Peluqueros en Francia no dudó en hacerse un tiempito para ir hasta la casa de la gran figura del fútbol. Lo cierto es que no sabía como le iba a ir, simplemente decidió ser valiente y animarse a tocar el timbre.

Fe la mismísima Antonela Roccuzzo la que le contestó. Según contó más tarde, ella fue de lo más dulce y lo recibió más que contenta. Ambos se sacaron una foto con la camiseta de Argentina y él le dejó de regalo un bombo que un luthiere pintó con el rostro del astro. Sin dudas, una de las anécdotas más impactantes de su vida.

El deseo de Matías Rojas por llegar a la casa de Lionel Messi fue enorme. Junto a él en el avión cargó el bombo y su bicicleta, ya que el atleta vive a las afueras de París, en una zona mucho más tranquila y segura. Luego de arribar a la capital y de pasar los primeros días conociendo, se armó de valor y emprendió el pedaleo de 10 kilómetros con el instrumento encima.

El peluquero dijo: “Un poco más de 10 km en bici por Francia para llegar a la familia Messi y entregárselo. Gracias Antonella por tu humildad y recibirme. Gracias al gran artista Luis Quiroga por su trabajo en el bombo. La peluquería no es una profesión cualquiera. Ojalá algún día tengamos el apoyo del Gobierno para que puedan cumplir el sueño de muchos profesionales. Yo lo logré y todavía no lo puedo creer. Me tiemblan las manos al escribir este texto”, escribió el peluquero poco después de salir de la casa.