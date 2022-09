La alegría de una abuela al recibir una muñeca en su cumple

Irma cumplió 85 años y en su último festejo una de sus nietas le regaló una muñeca. Para ver su reacción la grabó y el video que subió a las redes sociales ya tiene miles de reproducciones, volviéndose viral en poco tiempo.

“¿Para qué te molestás, Eli? Ya demasiado con la visita, de tanto sacrificio que hiciste para venir de tan lejos”, dijo Irma mientras abría el envoltorio. Cuando descubrió qué había en el interior su cara se transformó y sonrió.

El pasado 19 de agosto, la joven de 32 años, se acercó a su casa para entregarle un regalo, y si bien recibió muchos obsequios, la muñeca fue la que la llenó de ternura.

“¡Me encanta, me encanta. Ay, esto sí que me gusta!. La voy a adorar. Vos no sabés, pero yo toda la vida me quise comprar una muñequita”, le reveló a su nieta. “¡Qué bonita!”, remarcó la mujer e inmediatamente apoyó la muñeca en su cara y le puso nombre. “¡Mi Marilú!”, dijo.

“Negrita” está jubilada, pero siempre trabajó de modista. Le encanta pintar cuadros y viajar con amigas. Su lugar preferido es el mar. “Con mi abuelo siempre iban a Mar del Plata y gracias a ellos yo también pude conocer la ciudad”, expresó Eliana, su nieta.

La joven agregó que su abuela la bautizó Marilú, porque son muñecas que se vendían en su época y ya no se fabrican más. “Ella siempre nos cuenta que cuando era chiquita jugaba con juguetes caseros que fabricaba con su hermanos”.

El tierno video que se volvió viral