Llega la pastilla anticonceptiva para hombres

Desde hace muchos años, los hombres sueñan con tener una pastilla mágica que evite que dejen embarazadas a las mujeres con las que mantienen relaciones sexuales.

Cada vez más muchos hombres quieren compartir la responsabilidad de tomar medidas anticonceptivas y librar a las mujeres de tomar tratamientos hormonales. Y es que hasta ahora, solo existe la píldora anticonceptiva femenina.

Por otro lado, para los hombres existe un método muy fiable y que además previene el contagio de enfermedades de transmisión sexual como el VIH, la hepatitis B o la clamidia. Estamos hablando de los preservativos.

Pero parece que la espera respecto a la píldora anticonceptiva masculina está a punto de terminar y hay un par de proyectos que están muy cerca de conseguir llegar al mercado.

“Las opciones de anticoncepción masculina se limitan actualmente a la vasectomía y los preservativos, por lo que son extremadamente limitadas en comparación con las opciones femeninas”, señaló la investigadora principal, Tamar Jacobsohn, del Programa de Desarrollo Anticonceptivo del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver.

La especialista añadió: “El desarrollo de un método anticonceptivo masculino eficaz y reversible mejorará las opciones reproductivas de hombres y mujeres, tendrá un gran impacto en la salud pública al disminuir los embarazos no deseados y permitirá a los hombres tener un papel cada vez más activo en la planificación familiar”.

Pastilla anticonceptiva: ¿Qué proyectos hay en marcha?

Actualmente, existen dos proyectos de píldora anticonceptiva masculina en marcha que tienen muy buenas perspectivas. El primero de ellos se trata del 11-beta-MNTDC, una píldora que ya pasó la fase 1 de pruebas y lleva camino de continuar superando otros ensayos.

Sus creadores, de la Universidad de Washington en colaboración con LA BioMed, dicen que reduce los niveles de hormonas masculinas necesarias para la fecundación sin tener excesivos efectos secundarios.

El estudio tomó una muestra de 40 hombres. 10 de ellos tomaron un placebo, mientras que los otros 30 tomaron una píldora con el componente durante 28 días. Los niveles de hormonas de los que tomaron la sustancia se redujo significativamente y no se detectaron efectos secundarios preocupantes. Cinco de ellos detectaron una pequeña reducción de su deseo sexual y dos problemas de erección.

Independientemente de estos problemas, sus promotores están convencidos de que van por buen camino y que podrá lanzarse en un futuro próximo, pero no adelantan fechas.

El segundo proyecto también parte de la Universidad de Washington y de diferentes instituciones más como el National Institute of Health y el Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, y está basado en la sustancia Undecanoato de dimetandrolona (DMAU), que funciona de forma similar a la 11-beta-MNTDC, suprimiendo la testosterona y dos hormonas más implicadas en la fertilidad masculina.

En el estudio tomaron parte 100 hombres sanos de entre 18 y 50 años, que tomaron diferentes cantidades de la sustancia. Los que tomaron la dosis más alta de 400 mg, tuvieron una reducción de su testosterona y las hormonas necesarias para la producción de esperma. Se siguen realizando estudios a largo plazo para ver si la ingesta diaria de esta sustancia mantiene bajos los niveles de testosterona.