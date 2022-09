Rafael Bielsa criticó a la derecha chilena

Rafael Bielsa, el embajador argentino en Chile, volvió a quedar en el foco de las críticas como consecuencia de sus comentarios relacionados al plebiscito para reformar la constitución, en el que se impuso el rechazo a la propuesta, y la derecha chilena.

En una entrevista en AM 750, Bielsa apuntó a la oposición del país trasandino: “La derecha (chilena) dice cosas que no son ciertas, pero, a pesar de no ser ciertas, se entienden fácil, y el progresismo dice cosas que son ciertas, pero que para poder explicarlas necesita que le presten atención, entonces acá pasó eso”, declaró luego de reconocer que “tenía una expectativa de que ganara el ‘apruebo’”.

Estos comentarios provocaron el rechazo y repudio de parte de la dirigencia política de Chile por considerar que Bielsa opina e interviene en cuestiones internas, algo que está prácticamente prohibido para los embajadores. Quienes se pronunciaron en su contra fueron los partidos chilenos de Revolución Democrática (RD) y Unión Democrática Independiente (UDI).



Las críticas al embajador



El sitio Ex Ante, de Chile, citó al presidente de la UDI, Javier Macaya: “No es primera vez que Rafael Bielsa incurre en intervención de asuntos políticos internos de Chile. La primera vez puede ser un error. El comportamiento reiterado requiere una respuesta y queja del gobierno ante Argentina”.

El senador de la UDI, Iván Moreira, señaló: “En Chile al parecer tenemos un embajador que de diplomático tiene poco, pero de guerrillero de izquierda, mucho. Sus declaraciones contra la derecha y las personas que votaron Rechazo son insulto a los votantes, a la centroizquierda democrática, que contundentemente dieron un lección de democracia”, dijo.

De igual forma, las diputadas del partido Renovación Nacional Francesca Muñoz y Sofía Cid, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, insistieron en que la ministra Antonia Urrejola se pronunciara.

Según informó el medio, altas fuentes de la Cancillería confirmaron que a petición de la ministra Urrejola, el Secretario General de Política Exterior, Alex Wetzig, le señaló a Bielsa que “se había excedido en sus declaraciones”. También le manifestó que sus ideas “no se condicen con su función diplomática” y que “no corresponde que un embajador opine sobre la política interna del país donde se encuentra”, por lo que le solicitó más prudencia en el futuro.

El ex canciller de Piñera, Roberto Ampuero, también se condenó las nuevas declaraciones de Bielsa son “absolutamente impropias e inaceptables de un embajador, y a nuestra Cancillería no le queda otra que ponerlo en su lugar.”

Otras declaraciones polémicas



Rafael Bielsa ya había generado rechazo entre los políticos chilenos por sus acciones. Una de ellas fue su apoyo a Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche, quien actualmente está prófugo de la justicia.

También opinó contra Antonio Kast, que competía contra Boric en las elecciones presidenciales. “La de Kast es una derecha rupturista, pinochetista, que no habla de derechos humanos ni de desaparición de personas, ni de tortura, ni de responsabilidades estatales”, dijo en una entrevista radial. El expresidente Sebastián Piñera protestó contra estas afirmaciones, y el excanciller Andrés Allamand debió dirigirse a Cafiero por esta situación.