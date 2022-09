La versión teatral de Casados con hijos se estrenará en enero de 2023 en el Gran Rex. En el espectáculo estará ausente de Érica Rivas, quien se despidió de su famoso personaje, María Elena Fuseneco. Desde la producción anunciaron que incorporarían un nuevo personaje en la historia de Dardo (Marcelo De Bellis). En este contexto, la actriz habló con Intrusos (América), y no pudo evadir las consultas sobre la adaptación teatral de la ficción.

“¿Te enteraste de tu reemplazo?”, le preguntó el cronista, y la actriz se sinceró: “Sí, sí, me enteré”. Al indagar un poco más en qué pensaba acerca del trabajo de Jorgelina Aruzzi, Rivas aseguró: “Ella es lo más, es una actriz divina”. La expresión de su rostro cambió cuando quisieron saber si iría al estreno en caso de que la inviten: “No, no creo, me da mucha tristeza”.

Este jueves, en el programa de espectáculos entrevistaron a Florencia Peña, quien sí estará protagonizando la comedia el próximo año. “Nosotros también nos sentimos tristes de que no esté (Érica). Lamentamos que no hubo acuerdo, hicimos mucho para que ella estuviera. Creo que Érica iba a ir por un lugar y Casados con hijos, por otro. No pudieron entenderse las partes”, aseguró la diva, en respuesta a las declaraciones de su colega.

Luego, la conductora de LPA (América) admitió que toda esta polémica también la afectó: “Yo me sentí mal porque nosotros quedamos como si no nos importara nada. En Casados con hijos no hay ningún opresor, sino hay buena onda y una energía bien intencionada de hacer algo que le divierta a la gente, sin molestar nadie, sin joderle la vida a nadie, sin que nadie se vaya de la obra rasgándose las vestiduras porque estamos haciendo cualquier cosa”.

Además, Florencia aprovechó para defender su postura y la del equipo frente a las fuertes críticas que dio su colega: “Somos demasiado artistas e inteligentes como para no darnos cuenta de que es otro momento. Cuando ella (Érica) empezó a hablar en distintos lugares, sentí como si ella nos hubiese dejado a nosotros... como que nosotros no entendíamos nada, que no estamos deconstruidos, que la deconstruida era ella y que a nosotros nos daba igual lo que hiciéramos”.

Durante la charla, la actriz se refirió al estilo de la serie y al personaje que interpretaba Rivas: “Casados con hijos critica al machismo, no es una serie literal. Justamente María Elena era el personaje feminista, que le bajaba a tierra a Pepe y le mostraba su machirulaje”.

Cuando le preguntaron si la llamaría por teléfono a Rivas para debatir respecto a esta polémica, Peña contestó: “Hoy no la llamaría, ahora no. Me parece que tiene que pasar un poco más de tiempo. Igual no me parece que nos tengamos que llamar. Pero no estoy de acuerdo con ella, eso no nos hace enemigas”. Por último, admitió que volvería a trabajar con ella en otro proyecto, ya que la consideraba una muy buena actriz.

Érica Rivas opinó sin filtros sobre la incorporación de Jorgelina Aruzzi en “Casados con hijos”

Tras la salida de Érica Rivas, los productores consideraron que Jorgelina Aruzzi era la indicada para sumarse al elenco de Casados con hijos. “Me enteré. Jorgelina es lo más, es una actriz divina”, aseguró en el móvil, con buena onda y corriéndola de la discusión.

Gustavo Yankelevich declaró en LAM (América) que Aruzzi no tendrá nada que ver con María Elena Fuseneco. Dardo se separó y en Europa el destino lo cruzó con Azucena, su nuevo amor, que viajará especialmente a la Argentina para conocer a los Argento.

Semanas atrás, la actriz entrante se reunió con Marcelo de Bellis, “Dardo”, para leer el libreto y lo mostraron en sus redes. “Lindo reencontrarnos, Jor querida”, expresó el artista junto a una foto.