Melconian dijo la inflación imposibilitará las paritarias

El economista Carlos Melconian habló sobre la coyuntura económica de la Argentina y dijo que no habrá paritaria, ni bono que pueda alcanzar el ritmo inflacionario.

“El epicentro es el tema de la tasa de inflación. El contexto es de una inflación de entre el 6% y el 7% mensual, donde a esta altura no se discute, aunque no hayas estudiado en Chicago que la expansión monetaria es muy parecida a la tasa de inflación. Y la expansión monetaria viene ocurriendo al 90% mensual. El escenario es de reservas negativas, de dólar y tarifas atrasadas”, comenzó diciendo el economista.

Y continuó: “Y hay una negociación con el Fondo por los desvíos. En ese escenario la inflación que había terminado 52% anual el año pasado, marzo a marzo pasa a 55%, mayo a mayo a 60%, junio a junio a 65%... esto va ocurriendo porque entran meses más altos y se van meses más altos. Agosto a agosto 78% y muy probablemente septiembre a septiembre 82%. Después tenés un semáforo colorado en lo cambiario”.

Melconian también destacó “un cambio de formato en el gobierno”: “Es un gobierno y una administración, incluyo al ministro, que va por un ajuste clásico, donde aspira a no devaluar. Aunque está con un tratamiento psicológico sobre el propio oficialismo para luego hacerlo. Ha logrado un consenso interno y está también el tema del Fondo”.

“El decálogo es hablar sobre 7 de inflación que da 56,4 en el año y 78,5 en doce meses”. “El 7 mensual no es un tema casual, ni es un tema puntual. Hay una inflación instalada. Hay seis meses con un promedio mensual de 6%. 6% en doce meses da como la expansión monetaria, 100%. No es una inflación de algo que subió. Es una inflación macro. Cuando todo sube es macro, salvo lo que está pisado como las tarifas que estuvo pisado hasta ahora. Cuando hay tanto tiempo con alta inflación se arma un lío con lo que se llama precios relativos”, explicó el especialista.

Y continuó: “Esta inflación convalida por quinto año consecutivo, tres de esta administración, caída de los salarios reales. Cuando la inflación corre a este número no hay ninguna paritaria, bono o ajuste que lo agarre. A esta altura no es casualidad sino causalidad que lo fiscal monetario y la expansión de moneda que no es una cuestión ni ideológica, ni dogmática, ni matemática, pero es la causal de la tasa de inflación. Como la expansión monetaria corre al 90 anual, aún cumpliendo las metas con el Fondo, la inflación va a andar por esa zona”.

De igual forma, Carlos Melconian recordó que el acuerdo con el Fondo se firmó a 41% de inflación y ahora “estamos hablando de coquetear con los tres dígitos”: “En el 2023 aún cumpliendo las metas con el Fondo va a ser muy difícil salir del 80%. Para el oficialismo 80% es perdedor claro de la elección. Las metas con el Fondo 2023 son metas que sin deuda externa, sin deuda interna y expansión monetaria aun haciéndote trampa al solitario da 80″.

“Argentina como país ha decidido salir de la estabilidad inflacionaria y cambiaria de los años 90 a volver a su patrón histórico. Este es el patrón histórico de argentina 65% o 67% anual”, cerró.