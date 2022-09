Messi escribió un mensaje a Federer tras anunciar su retiro

Durante la mañana del jueves, Roger Federer anunció a través de las redes sociales que se retira del circuito profesional de tenis a los 41 años y generó un fuerte revuelo en el mundo del deporte. El suizo confirmó que formará parte de la Laver Cup y luego dejará de competir.

Personalidades de todo el mundo le dedicaron mensajes, entre ellos Lionel Messi, que realizó una publicación en su cuenta de Instragram. "Un genio, único en la historia del tenis y un ejemplo para cualquier deportista. Lo mejor en tu nueva etapa, extrañaremos verte en la cancha haciéndonos disfrutar, @rogerfederer", expresó la Pulga junto a una foto del ya extenista profesional disputando un encuentro sobre césped, donde más se destacó.

Personalidades de todo el mundo le dedicaron mensajes, entre ellos Lionel Messi, que realizó una publicación en su cuenta de Instragram. "Un genio, único en la historia del tenis y un ejemplo para cualquier deportista. Lo mejor en tu nueva etapa, extrañaremos verte en la cancha haciéndonos disfrutar, @rogerfederer", expresó la Pulga junto a una foto del ya extenista profesional disputando un encuentro sobre césped, donde más se destacó.

Y agregó: "Tengo 41 años, jugué más de 1500 partidos en 24 años. El tenis fue más generoso conmigo de lo que jamás hubiese soñado, y ahora tengo que reconocer que es momento de terminar mi carrera profesional. La Laver Cup de la semana que viene en Londres será mi último torneo ATP. Voy a seguir jugando al tenis, obviamente, pero simplemente no en Grand Slams o en el tour".

Todos los títulos de Roger Federer

Desde que inició su carrera en 1998, Roger Federer ganó 103 títulos profesionales, solo por detrás de Jimmy Connors, quien llegó a 109. A continuación, todos sus títulos, año por año:

2001. 1 título: Milán

2002. 3 títulos: Viena, ATP Masters 1000 Hamburgo y Sydney.

2003. 7 títulos: Tennis Masters Cup, Viena, Wimbledon, Halle, Munich, Dubai y Marsella.

2004. 11 títulos: Tennis Masters Cup, Bangkok, US Open, ATP Masters 1000 Canada, Gstaad, Wimbledon, Halle, ATP Masters 1000 Hamburgo, ATP Masters 1000 Indian Wells, Dubai y Abierto de Australia.

2005. 11 títulos: Bangkok, US Open, ATP Masters 1000 Cincinnati, Wimbledon, Halle, ATP Masters 1000 Hamburgo, ATP Masters 1000 Miami, ATP Masters 1000 Indian Wells, Dubai, Rotterdam y Doha.

2006. 12 títulos (su mejor temporada): Tennis Masters Cup, Base, ATP Masters 1000 Madrid, Tokyo, US Open, ATP Masters 1000 Canadá, Wimbledon, Halle, ATP Masters 1000 Miami, ATP Masters 1000 Indian Wells, Australian Open y Doha.

2007. 8 títulos: Tennis Masters Cup, Basel, US Open, ATP Masters 1000 Cincinnati, Wimbledon, ATP Masters 1000 Hamburgo, Dubai y Abierto de Australia.

2008. 4 títulos: Basel, US Open, Halle y Estoril.

2009. 4 títulos: ATP Masters 1000 Cincinnati, Wimbledon, Roland Garros y ATP Masters 1000 Madrid.

2010. 5 títulos: ATP Finals, Basel, Estocolmo, ATP Masters 1000 Cincinnati y Abierto de Australia.

2011. 4 títulos: ATP Finals, ATP Masters 1000 Paris, Basel y Doha.

2012. 6 títulos: ATP Masters 1000 Cincinnati, Wimbledon, ATP Masters 1000 Madrid, ATP Masters 1000 Indian Wells, Dubai y Rotterdam.

2013. 1 título: Halle.

2014. 5 títulos: Basel, ATP Masters 1000 Shanghai, ATP Masters 1000 Cincinnati, Halle y Dubai.

2015. 6 títulos: Basel, ATP Masters 1000 Cincinnati, Halle, Estambul, Dubai y Brisbane.

2016: sin títulos.

2017: 7 títulos: Basel, ATP Masters 1000 Shanghai, Wimbledon, Halle, ATP Masters 1000 Miami, ATP Masters 1000 Indian Wells y Abierto de Australia.

2018: 4 títulos: Basel, Stuttgart, Rotterdam y Abierto de Australia.

2019: 4 títulos: Basel, Halle, ATP Masters 1000 Miami y Dubai.