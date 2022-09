Los hijos del duque y la duquesa de Sussex no obtendrán el estatus de Su Alteza Real del rey Carlos III, pero serán príncipe y princesa. Se espera que el monarca proclame al príncipe Archie, de tres, y a la princesa Lilibet, de un año, en un futuro próximo.

Se han producido tensas discusiones con la familia real mientras los duques de Sussex están en el Reino Unido para el funeral de la Reina. Su Majestad acordó emitir cartas de patente para conferir los títulos de príncipe y princesa a sus dos nietos, que viven con sus padres en California.

Renuncia a cargos reales

La familia de Harry

Harry, de 37 años, y Meghan, de 41, acordaron no usar sus títulos de Su Alteza Real cuando renunciar a sus cargos reales y se mudaron allí hace dos años y medio. En su entrevista con Oprah Winfrey, Markle se quejó de habían dejado a su primer hijo sin la seguridad adecuada.

Y ahora estarán amargados porque Archie y Lilibet tampoco podrán obtener esos beneficios. De acuerdo a The Sun, los Sussex señalaron que las princesas Beatrice y Eugenie tienen el estatus de Su Alteza Real, pero no son miembros activos de la realeza.

“Harry y Meghan estaban preocupados por el tema de la seguridad y ser príncipe y princesa les da derecho a tener ciertos niveles de seguridad real. Hubo muchas conversaciones durante la última semana”, apuntó una fuente al citado medio inglés.

“Han estado insistiendo en que Archie y Lilibet son príncipe y princesa. Han sido implacables desde que murió la reina. Pero se han quedado furiosos porque Archie y Lilibet no pueden tomar el título de Su Alteza Real. Ese es el acuerdo: pueden ser príncipe y princesa, pero no Su Alteza Real porque no son miembros de la realeza que trabajan”, explicó el informante a The Sun.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, la segunda hija del duque y la duquesa de Sussex, nació el 4 de junio en Santa Bárbara, California, y es octava en la línea de sucesión al trono.

Lilibet nació en Santa Barbara Cottage Hospital y recibió su nombre del apodo de la infancia de la reina, mientras que su segundo nombre, Diana, fue en homenaje a la difunta madre de Harry.

No se publicaron fotografías de Lilibet después de su nacimiento, a diferencia de su hermano Archie, que fue presentado al mundo en el castillo de Windsor.

Tras la muerte de la reina Isabel II, el mando del trono pasa directamente a su hijo mayor: Carlos III

¿Cómo queda la línea de sucesión de la familia real británica?

El príncipe William ahora ocupa el primer lugar en la línea de sucesión al trono. Como heredero a la corona, su principal deber es apoyar al monarca en sus compromisos reales. Se casó en 2011 con quien en su momento fue su compañera en la Universidad de Saint Andrews: Kate Middleton. Tuvieron tres hijos: el primero, George, en julio de 2013; la segunda, Charlotte, en 2015; y el tercero, Louis, en 2018.

El príncipe George es el segundo en la línea de sucesión al trono después de su padre, el príncipe William. Carlotte, es la tercera en la línea de sucesión al trono después de su padre y su hermano mayor. En tanto, el príncipe Louis, el menor de los tres hermano, es el cuarto en la línea de sucesión.

Se casó con lMeghan Markle el 19 de mayo del 2018 en el castillo de Windsor. En enero de 2020 comunicaron su renuncia como representantes de la realeza. Poco más de un año después, el Palacio de Buckingham confirmó que la pareja no regresaría a sus deberes monárquicos y renunciaría a sus títulos militares, honorarios y patrocinios reales.

Archie y Lilibet ocupan el sexto y séptimo lugar en la sucesión al trono.