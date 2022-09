El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena les devolvió los pasaportes a 12 de los 19 tripulantes del avión de la empresa Emtrasur que llegó al país en junio pasado y quedaron bajo investigación para determinar si pueden tener vínculos con el terrorismo.

La decisión del magistrado surgió como consecuencia del fallo de la Cámara Federal de La Plata que confirmó esta semana que los 12 tripulantes pueden regresar a sus países. Se trata de Victoria Valdiviezo Marval; Cornelio Trujillo Candor; Vicente Raga Tenias; José Ramírez Martínez; Zeus Rojas Velásquez; Jesús Landaeta Oraa; Armando Marcano Estreso; Ricardo Rendon Oropeza; Albert Ginés Pérez; Ángel Marín Ovalles, Nelson Coello y Mahdi Mouseli.

Todos ellos ya tienen sus pasaportes y quedaron habilitados para regresar a sus países. En tanto, quienes todavía deben permanecer en Argentina con sus pasaportes retenidos son Gholamreza Ghasemi; Abdolbaset Mohammadi; Víctor Pérez Gómez; Mario Arraga Urdaneta; José García Contreras; Mohammad Khosraviaragh y Saeid Vali Zadeh.

Juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena

Ghasemi es el piloto del avión y sobre él el juez Villena señaló que “resulta de vital importancia un documento remitido por el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos de América (FBI) respecto de la asociación del ciudadano iraní Gholamreza Ghasemi a los grupos terroristas designados, la Fuerza Qods del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC­QF) y Hezbollah”.

Respecto de los que todavía siguen en el país la Cámara Federal de La Plata le ordenó al juez Villena que en 10 días defina una imputación o los desvincule del proceso. “El trámite de esta causa tal como se encuentra documentado no puede continuar sin un límite temporal claro y así también lo solicita el propio Ministerio Público”, dijeron los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias y le dijeron a Villena que “todas las diligencias pendientes, la definición de la situación procesal y de las restricciones impuestas sobre las personas y las cosas deberán ser resueltas por el juez de primera instancia, en el plazo de diez días, que se computarán desde que este legajo sea devuelto a la instancia de origen”.

“El examen que efectúa el Tribunal, que no encuentra ni constitucional ni convencionalmente objetable la prolongación inicial registrada del período de instrucción de la causa y con ello, tampoco de la prohibición de salida del país decretada, no supone que esta situación procesal pueda prolongarse indefinidamente. Es que, aquí nuevamente, con el giro utilizado por la Comisión Interamericana, no es admisible que la tramitación ‘en ningún caso pueda ser prolongada o indefinida’”, se remarcó, agregaron.

El avión retenido

El avión llegó a la Argentina el 6 de junio a las 15.30, a la Terminal de Cargas TCA del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, y desde su arribo al país quedó envuelto en una serie de controversias: no logró conseguir combustible en este país como para regresar a Caracas y Uruguay le prohibió el acceso a su espacio aéreo cuando intentó hacerlo en Montevideo. El mismo 6 de junio pasadas las 18, según indicaron a esta agencia fuentes vinculadas a la investigación, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) recibió una comunicación por parte de un delegado de ese organismo en Paraguay hacía referencias a la aeronave que horas antes había aterrizado en Buenos Aires.

Villena dejó asentado que todos los investigados en el marco de esta causa revestían la condición de “imputados” en los términos del art. 72 del Código Procesal Penal de la Nación y que no existía mérito suficiente para convocarlos a prestar declaración indagatoria. “Lo que se investiga entonces aquí, es si ciudadanos de distintas nacionalidades bajo apariencia de realizar una actividad lícita, estén financiando operaciones de terrorismo (concretamente con Hezbollah) o bien sean parte de un plan vinculado a la organización terrorista mencionada”, escribió.

Para los investigadores judiciales, por ciertas inconsistencias y los elementos reunidos hasta ahora, el Boeing 747 de EMTRASUR podría haber estado haciendo tareas de espionaje, “explorando rutas”, según trascendió, pese al secreto de sumario que rodea al expediente.

Un informe del FBI revelado por Infobae señala que el piloto iraní “Gholamreza Ghasemi es CEO y miembro del Consejo de Administración de Fars Air Qeshm”. El documento fue enviado desde Estados Unidos al juez federal de Lomas de Zamora,Federico Villena. El dossier del FBI añade: “Fars Air Qeshm fue señalada por el Tesoro de los Estados Unidos en 2019 debido a su participación directa en la actividad terrorista y la asistencia que proporciona a la Fuerza Quds y a la aerolínea iraní Mahan Air, que han sido señaladas como entidades terroristas”.