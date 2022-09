Tras el final de La Voz Argentina (Telefe), Lali Espósito viajó a España para cumplir con sus compromisos laborales. La artista visitó El Hormiguero, el exitoso ciclo español conducido por Pablo Motos, donde enseñó cómo armar un fernet en botella cortada.

“Yo te quiero argentinizar”, le dijo al conductor mientras la producción le acercaba una bandeja con una botella vacía, un cuchillo, un encendedor, hielos, fernet y gaseosa cola.

Desde hace años se impuso el famoso “viajero” entre los jóvenes para poder tomar el trago camino al boliche y en la fila, previo a ingresar a una fiesta. Para eso, se corta a la mitad una botella de plástico vacía y se doblan los bordes para no lastimarse.

Ese vaso improvisado, se llena de hielo y se agrega fernet y Coca Cola, en proporción de 70/30 o a gusto de quien va a tomarlo. Luego, se revuelve y está listo para tomar.

“Como no te vas a llevar el vaso de vidrio a la disco, que es peligroso, se lleva la botella plástica”, explicó la cantante y luego procedió a cortar la botella con un cuchillo

“Te quiero argentinizar, es mi objetivo en esta vida, Pablo”, dijo Lali con su simpatía. Y luego contó el paso a paso de cómo hacer uno de los tragos que más se toman en Argentina, el que más extrañan los argentinos que viven en otras partes del mundo.

“Como no te vas a llevar el vaso de vidrio a la disco, que es peligroso, se lleva la botella plástica”, explicó la cantante y luego procedió a cortar la botella con un cuchillo y siguió con los pasos que no hicieron más que sorprender al conductor. “Esto no se hace en todas las casas de Buenos Aires, se hace así en algunos barrios como en el que yo crecí”, aclaró entre risas.

Finalmente, le dio de probar a Motos, quien no simpatizó de entrada con el fernet, ya que tampoco se hizo muy amigo del mate cuando Lali se lo presentó.

Recordemos que días atrás, Lali Espósito se emocionó al anunciar su primer show en un estadio: “¡Voy a llorar!”. La cantante hizo un vivo en Instagram para comunicar el desembarco del Disciplina Tour en la cancha de Vélez Sarsfield para el mes de marzo.

Lali Espósito revoluciona con el Disciplina Tour

El Disciplina Tour de Lali Espósito fue un verdadero éxito desde el minuto uno. La cantante comenzó su gira en el Luna Park de Buenos Aires con dos shows agotados el 23 y 24 de junio. Y luego siguió con sus presentaciones: el 9 de julio estuvo en Mendoza, el 15 de lulio en Bahía Blanca, el 16 de julio en Mar del Plata, el 17 de julio en La Plata, el 22 de julio en Santa Fe, el 30 de julio en Córdoba, el 31 de julio en Rosario, el 4 y 5 de agosto en Salta, el 6 de agosto en Tucumán, el 13 de agosto en Montevideo y el 18 de agosto en Río Cuarto. Finalmente, la actual jurado de La Voz Argentina regresó a la Capital Federal para presentarse en el Movistar Arena el 27 de agosto pero, a pedido del público, tuvo que agregar una fecha para el 3 de diciembre.

En el medio, obviamente, Lali seguirá con sus recitales por otros puntos de Latinoamérica, además de seguir con sus múltiples compromisos laborales. Sin embargo, muchos de sus fanáticos la venían arengando para que se animara a presentarse en un estadio de fútbol. Y este domingo, la cantante confirmó a través de su cuenta de Instagram que este sueño se hará realidad el próximo 4 de marzo en el estadio de Vélez Sarsfield.