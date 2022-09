A un mes de que saliera a la luz su distanciamiento con su hija Sol y que contara que desde hacía tiempo que no veía a su nieta Luna, Fabián Gómez, popularmente conocido como Piñón Fijo, se refugia en la música y en su público, que lo acompañó durante las últimas semanas, y acaba de sacar un nuevo tema.

“Risas Brisas”, es el nombre de la canción que presentó a través de su cuenta de Instagram: “Está dedicada al motor que nos traslada por la vida, la risa de nuestra gente. Niños y adultos de todos los puntos cardinales de nuestro país con un denominador común: la risa”.

“Muchas veces se me hizo difícil explicar lo que me despierta generar una sonrisa en el otro, creo que con esta canción y estas imágenes logro aproximarme un poquito a esa sensación tan hermosa. En este video hay imágenes de distintos shows en nuestro país, fijate... A lo mejor, ¿estás por ahí? Y sino, ya inventaré otra canción para que nos encontremos. Gracias por todo el afecto y el cariño que me hicieron llegar este último tiempo. Les dejo un abrazo apretado y sincero”, cerró el payaso.

Piñón Fijo confirmó que la pelea con sus hijos sigue en la Justicia

A través de un nuevo posteo en su cuenta de Instagram, en la que tiene casi 170 mil seguidores, Fabián Gómez, conocido popularmente como Piñón Fijo, confirmó que la pelea mediática que tiene con sus hijos Sol y Jeremías está en la Justicia.

Bajo el título de "Estado de nuestros vuelos en Agosto", publicó un gráfico emulando el formato de la pantalla que anuncia las salidas y arribos de los vuelos en un aeropuerto, para informar cuáles son los shows que fueron cancelados, postergados o que se encuentran "en horario". Además, los diferenció con color rojo, amarillo o verde, según si se realizan o no.

"Ante constantes cambios en nuestra agenda y las preguntas sobre el estado de situación de cada show, aquí va un cuadro provisorio sobre el tema", anunció en su posteo.

"Calculo que cuando deje de ser una acusación mediática el tema de mis maltratos y humillaciones crónicas y todo pase a la justicia (ojalá pronto) la agenda se teñirá de rojo o verde según las pruebas presentadas. Gracias por la paciencia", escribió.

De esta manera, el popular payaso reconoció que se había judicializado el tema en el que las declaraciones de sus propios hijos, lo perjudicaron claramente en su imagen pública. A tal punto que muchos municipios y empresarios teatrales le cancelaron presentaciones que estaban previstas y en algunos casos, hasta contratadas y pagadas.

De todos modos, Fabián Gómez sigue trabajando. Sin ir más lejos, el Día de la Niñez agradeció en sus redes por el show que había brindado en Rosario. "Sigo poniéndome al día con los Gracias!