Mundial 2022: el más esperado por el arco político oficialista

Según señala Marcelo Aguaysol, en una columna de opinión publicada por el diario La Gaceta, varios políticos del arco oficialista sólo tienen en mira llegar al mes de noviembre sin grandes sobresaltos económicos. Saben que el efecto disuasivo que les aportará el Mundial de fútbol, puede colaborar a mejorar el humor social al menos por las semanas en las que el seleccionado argentino obtengan avances en el campeonato.

Entre los datos sobresalientes de la publicación escrita por Aguaysol también hace referencia al futuro de Juan Manzur en el gabinete nacional y cómo avanzará la sociedad electoral con Osvaldo Jaldo. Por otro lado se detalla que para hacer frente a los compromisos salariales, la legislatura avanza con una importante ampliación presupuestaria.

A continuación, le presentamos un resumen:

"Los meses que se avecinan son críticos para el poder. En Tucumán, los principales referentes del oficialismo ya preparan el escenario para la próxima contienda electoral. Mañana por la noche puede haber humo blanco en el Frente de Todos respecto de qué mes de 2023 se elegirá para realizar los comicios.

El nerviosismo come a los referentes de las tres secciones electorales de la provincia. Jaldo, a su vez, trata de cerrar todos los frentes internos para evitar sorpresas no deseadas en su marcha hacia la postulación a gobernador. En la Legislatura ya está en discusión la ampliación presupuestaria que tuvo que realizar el Poder Ejecutivo por los mayores costos laborales que se ajustarán con una de las mejores recaudaciones obtenidas en la década por efecto de la inflación. Se trata de una partida cercana a los $ 66.000 millones, poco más de un 20% del presupuesto vigente. El Estado es el único que se beneficia con ese proceso que atenta contra el bolsillo de los trabajadores. Puede licuar sus deudas, algo que no le está permitido al conjunto de la sociedad que se endeuda a tasas siderales para poder llegar a fines de mes.

El tranqueño sabe que no podrá resistir los embates de los estatales por mejores ingresos en un país en el que se ha consolidado la inflación a más del 5% mensual. El Gobierno analiza adelantar otro porcentaje de suba de las paritarias acordadas con los gremios. De tal manera de llegar al Mundial sin grandes olas e ingresar a diciembre con un salvataje financiero para esa franja de trabajadores, con el famoso bono extraordinario. En estos días sabrá cuánto dinero nacional dispondrá en 2023 y cuáles serán las obras consideradas importantes para Tucumán en el proyecto de Presupuesto Nacional. Esa es otra de las razones que demoran el regreso de Manzur a su cargo de origen. Mientras algunos auguran que el gobernador en uso de licencia retornará en octubre (señalan que el 17 es una fecha ideal), otros consideran que el regreso está lejano. El jefe de Gabinete no saldrá por la puerta trasera de la Casa de Gobierno, más aún después de haber soportado distintos embates políticos (propios y opositores) al iniciar este año. Lo más probable que, si hay regreso, este se concrete hacia fines de enero. En lo que sí hay coincidencia es en que Manzur quiere que las elecciones se hagan cuanto antes en la provincia. Él seguirá jugando en el tablero nacional.

La ola mundialista puede llegar a disimular cierto malestar general. Los partidos se jugarán en el mismo momento en que la sociedad reciba las boletas de las tarifas con los aumentos que surgirán de la segmentación. Claro que para que eso suceda, el mejor escenario es que la Selección llegue hasta las instancias definitorias. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Juan Manzur y Osvaldo Jaldo, entre otros, esperan el desenlace.

Cerrar el año con un mal humor de la población no es el mejor escenario para un gobierno con varias cuentas pendientes que necesitará hacer mucho esfuerzo para retener el poder en 2023."

Fuente: La Gaceta