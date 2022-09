Jaldo ratificó que los comicios provinciales serán en junio

“Avisé con un año de anticipación. En junio dije que en el mismo mes de 2023 iban a realizarse los comicios”, confirmó el gobernador Osvaldo Jaldo desde Buenos Aires, luego que trascendiera la versión acerca de que elecciones podrían ser convocadas para abril o mayo del próximo año.

Jaldo indicó que dada la experiencia de 2019, todo indica que en junio debería concretarse la convocatoria a las urnas para renovar los cargos provinciales. “Ahora si a Juntos por el Cambio no le alcanza el tiempo, se le puede dar más plazo para que lleguen a un consenso o a un acuerdo. No tienen más que avisar”, ironizó.

Este jueves habrá una cena en la residencia que Manzur tiene en Yerba Buena donde se establecerán algunas pautas sobre la gestión (irán ministros y posiblemente intendentes) y se definiría la estrategia electoral. En principio todo parece indicar que la convocatoria a las urnas será para el 11 de junio. Por ahora, los dirigentes oficialistas aguardan que quede firme el fallo judicial que habilita anticipar los comicios.

Las críticas del arco opositor

“Adelantar los comicios provinciales es una maniobra para intentar despegarse de la debacle política del oficialismo a nivel nacional. Mientras más adelante pongan la fecha, más claro quedara ese plan a la tucumana que tiene patas cortas", manifestó el diputado nacional Roberto Sánchez, uno de los posibles postulantes a la gobernación por Juntos por el Cambio.

En tanto, su par radical, Mariano Campero declaró “Que llame cuando quiera a elecciones; estamos en condiciones de participar cualquier domingo y preparados para la elección”, desafió el intendente de Yerba Buena.

Por su parte, el líder de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, afirmó que las reglas electorales deberían modificarse por consenso, pero bajo ningún modo de forma unilateral como lo quiere realizar el oficialismo. “Esto que se dice del adelantamiento habla del poco espíritu democrático del gobernador interino, que acomoda las reglas con una mirada sectorial y partidaria”, expresó el legislador republicano.

Las respuestas oficialistas

Darío Monteros, intendente de Banda del Río Salí, afirmó que la Justicia habilitó al Gobierno a convocar a elecciones “cuando lo considere prudente y necesario”. En una opinión personal, el dirigente remarcó que el Partido Justicialista está organizado y ordenado para llegar a las elecciones en cualquier momento.

Desde Famaillá, el intendente José Orellana, manifestó que a la sociedad no le perturba si los comicios son un domingo u ocho después. “Más allá de que la oposición señale que un adelantamiento le conviene al oficialismo, esas opiniones no hacen más que esconder que, en la realidad, a sus dirigentes también les conviene que se anticipe el llamado porque, según sostienen, no tienen tantos recursos para enfrentar la contienda”, acotó. Orellana continuó: “la oposición celebraría un adelantamiento, nada más que no lo puede decir porque, precisamente, se les caería el rol de opositor”.

Fuente: La Gaceta