El tenista bonaerense Sebastián Báez cayó este martes ante Elías Ymer en el primer punto de la serie al mejor de tres que animan la Argentina y Suecia en la ciudad de Bolonia, en el inicio del Grupo A de las Finales de la Copa Davis 2022, en una zona que completan el anfitrión Italia y Croacia.

En lo que ya es su mejor temporada como profesional (con dos títulos ATP y una final), el bonaerense logró levantar seis match points, pero finalmente fue derrotado por el sueco por 6-4, 3-6 y 7-6 (7-3), en 2 horas y 27 minutos de juego.

El segundo punto de la serie lo jugarán a continuación Diego Schwartzman (17) y Mikael (98), el menor de los hermanos Ymer. El tercer punto será para el dobles, donde el capitán de la Argentina, Guillermo Coria, anunció a los especialistas Horacio Zeballos, 11° del mundo en el ranking de duplas, y Máximo González (51), mientras que el conductor del equipo sueco, Johan Hedsberg (reemplazó al extenista Robin Solderling, con un problema de salud), confirmó a André Goransson (77 en dobles) junto a Elías Ymer.

El resultado incomoda los planes iniciales del conjunto albiceleste, debido a que en la previa Suecia se presentaba como el rival más accesible del Grupo A, que continuará este miércoles con el partido entre Italia y Croacia.

ARGENTINA Y SUS RIVALES EN BOLOGNA

Argentina debuta ante los suecos por el Grupo A con el objetivo de avanzar de ronda y alcanzar la instancia final por la Ensaladera, que se jugará en Málaga del 22 al 27 de noviembre. Pero para eso deberá clasificar entre los dos primeros de la zona y así meterse entre los ocho mejores de la competición. Los otros rivales serán Italia, los locales, y Croacia.

Para viajar a Europa, el capitán Guillermo Coria convocó a las raquetas con mejor presente en el circuito ATP. Los singlistas serán Diego Schwartzman (17°), Francisco Cerúndolo (27º) y Sebastián Báez (37º), el encargado de abrir la serie contra los suecos. Para disputar los dobles, el equipo contará con la pareja que conforman por Horacio Zeballos (11° dobles) y Máximo González (51), que tienen récord de 3-1 en la Davis.

Como indica el formato de este mini torneo que dará pase a la instancia final, Peque será el segundo singlista designado por Coria, mientras que la jornada la cerrará el dobles. Los partidos se jugarán al mejor de tres sets. Todos los encuentros de esta serie se disputarán en The Unipol Arena, el mismo recinto donde llegó a jugar Manu Ginóbili cuando vistió la camiseta de la Kinder Bologna, su paso previo a llegar a la NBA.

¿Cómo está conformado el equipo de Suecia? Los nórdicos armaron su equipo con los hermanos Mikael y Elías Ymer, 99° y 133° del ranking, respectivamente. Además, son parte Karl Friberg (559), Jonathan Mridha (497) y Andre Goransson (77 en dobles). El capitán del conjunto es el recordado Robin Soderling, ex número 4 del mundo y ganador de 10 títulos en el circuito ATP.

“La verdad es que estamos felices por la condiciones que nos encontramos. Estamos muy bien, los jugadores se adaptaron muy rápido. La cancha es similar a algunas superficies del circuito, sobre todo la de Viena. No fue fácil la decisión pero me incliné por Seba. De todas maneras, hablé con Fran y me dijo que está para jugar y eso me pone muy contento. Por suerte tengo grandes jugadores y grandes personas”, dijo Coria en la conferencia previa al comienzo de la serie ante los suecos.

El siguiente rival de Argentina serán los locales. Ante Italia, la serie se jugará el próximo viernes (también desde las 10), y entre los protagonistas elegidos hay dos entre los 15 mejores del mundo como Jannik Sinner (11º) y Matteo Berrettini (15º). Los que también son parte del equipo italiano son Lorenzo Musetti (30º), Fabio Fognini (55º) y el doblista Simone Bolelli (29º).

Por su parte, la definición del grupo será ante Croacia (sábado desde las 10), que no contará con la presencia de Marin Cilic -lo reemplazará Nino Serdarušić-, pero que sí contará con Borna Coric (26º) más dos doblistas de gran nivel como Mate Pavic y Nikola Mektic.