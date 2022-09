"Pensé que no salíamos de ahí", dijo el DT de Sp. Guzmán

El técnico de Sportivo Guzmán, Walter Perea rompió el silencio este lunes por la tarde luego de los serios incidentes ocurrido el pasado domingo por la tarde con los hinchas de Jorge Newbery en Aguilares.

El cuerpo técnico, los jugadores y los árbitros quedaron encerrados en el vestuario visitante mientras eran violentamente agredidos por un grupo de casi 50 barras, quienes lograron desbordar a la fuerza policial.

"Fue media hora de locura, había chicos que lloraban. A la Policía se les acabó las balas y comenzaron a tirar vidrios y bombas dentro del vestuario. Tuvimos mucho miedo, pensé que no salíamos de ahí", dijo el DT a Radio ATE.

No hay detenidos

Y siguió, "Me sorprende que estos hechos queden así, no hay un detenido por lo que pasó, por eso esto va a continuar. Fue una locura jugar cuartos en cancha de Jorge Newbery, es culpa de la Liga Tucumana, sabíamos que iba a pasar esto".

Perea rescató la actitud de los directivos locales y apuntó a 50 barras por los incidentes. "Los dirigentes y jugadores de Jorge Newbery se portaron bien con nosotros, fueron 50 que ocasionaron todo, fue una pesadilla. Si me tocar jugar en la cancha de Jorge Newbery con cualquier equipo, pido no jugar y les regalo los puntos, no voy más, primero la integridad física antes que la violencia", cerró.

Qué dijo Ricardo Amaya, entrenador de Jorge Newbery

El DT de Jorge Newbery repudió con énfasis lo ocurrido pero pidió que no se castigue al resto de los hinchas. “Generalizar no sirve porque no fueron todos los hinchas los que agredieron. Se había logrado este año que la familia volviera a la cancha”, expresó Amaya, y agregó: “Es lamentable esta situación, rompieron mucho el club”.