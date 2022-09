Un joven de 18 años se encuentra desaparecido desde el sábado a la noche, cuando la pequeña lancha en la que viajaba chocó con otra embarcación en la que se movilizaban siete personas.

Martín Barrios es el joven de 18 años cuya familia busca de manera desesperada y por quien se desarrolla desde hace más de 48 horas un megaoperativo de búsqueda y rescate de la Prefectura Naval Argentina.

El hecho se produjo el sábado cerca de las 21, justo enfrente de la guardia Marina Norte, en el cruce del Río Luján y canal Vinculación.

Allí, en circunstancias que aún se desconocen, la lancha pequeña tipo tracker en la que se movilizaba Barrios impactó de lleno con otra embarcación de mayor porte, donde viajaban siete personas, entre las que había menores de edad.

“La colisión fue en las cercanías del club Amarras del Norte, en el kilómetro 26 del Río Luján y tenemos una persona desaparecida de 18 años”, afirmó el prefecto principal de la Prefectura Pablo López.

“Se inició de inmediato un operativo de búsqueda con distintos medios fluviales, ya sean semirrígidos como guardacostas. Estamos realizando diferentes fases de búsqueda y durante los horarios diurnos estamos buscando con los buzos de la estación SIPA”, completó.

A raíz de la desaparición, la familia de Barrios realizó una publicación en las redes sociales en la que pidió ayuda a quienes puedan suministrar cualquier dato.

“El 10/09/22 a las 20:50 mi hermano, Martín Barrios, fue chocado enfrente de la guardia Marina del Norte, canal vinculación y río Luján, cerca de la Costanera de San Fernando por la lancha (embarcación JUANIC). Martin sigue desaparecido. Estamos todos sus familiares desesperados por encontrarlo”, escribió la hermana de Barrios, de nombre Sharon JB, en su perfil de Facebook.

En ese mismo posteo, la familia acusó que el hombre que conducía la otra lancha era “amigo del Jefe de Prefectura” y denunció que esa misma persona robó el registro de cámaras de seguridad de la zona para que no se pueda revisar el choque.

También acusó al conductor de la otra embarcación de haber conducido alcoholizado cuando se produjo la colisión. Sin embargo, esa hipótesis fue desmentida rotundamente por la propia Prefectura.

“La persona que venía conduciendo la otra embarcación fue puesta disposición de la Justicia, le dio negativo el control de alcoholemia y automáticamente se la notificó de lo que nos ordenó la Justicia”, dijo el prefecto López.

El incidente se produjo en el Río Luján



El mismo integrante de la prefectura catalogó como una “versión” la posibilidad de que una de las dos lanchas estuviera compitiendo en una suerte de “picada” con una moto de agua al momento del choque y que no llegó a advertir la presencia de la otra lancha.

Precisamente la madre del joven, Cinthia, explicó durante el fin de semana, en declaraciones al canal Trece, que Martín iba acompañado por su hermano, que se movía en una moto de agua, pero que en ningún momento estaban corriendo picadas. Además, denunció que el propietario de la otra embarcación no permaneció en el lugar para intentar socorrer al joven de 18 años sino que se escapó. “Huyó del lugar”, dijo.

La Prefectura confirmó que la búsqueda por diferentes vías fluviales continuará durante el día y que por la noche se mantendrá el operativo, sólo mediante medios de superficie.

“Sinceramente, tenemos intenciones de que sea un escenario positivo. Todavía seguimos buscando una persona. Hasta no encontrar un cuerpo, para nosotros sigue siendo una persona viva con posibilidades de estar en cualquier lugar. Lastimada o no, no lo sabremos”, afirmó Pablo López.