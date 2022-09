En su primer tuit tras el atentado, Cristina Kirchner cuestionó un titular de la tapa de la edición papel de este lunes 12 del diario Clarín. “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”, es el título de la columna de opinión firmada por Pablo Vaca y que la vicepresidenta destacó en las redes sociales sin hacer comentarios al respecto.

El juego de palabras del titular, en el que se habla del inminente fallo de la Justicia en la llamada causa Vialidad y el ataque que sufrió el jueves 2 de septiembre, fue cuestionado también por otros funcionarios y referentes del Frente de Todos (FdT).

Incluso el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, retuiteó el posteo de la mandataria y señaló: “Habría que citar a Juicio a los que saben y publican, mínimamente deberán dar la razón de sus dichos”.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof escribió al respecto: “Me hubiera encantado que Clarín dedicara la tapa de hoy al nuevo récord de vacunados en la Provincia como dedicó la bochornosa tapa de ayer a ensuciar con mentiras a mi familia y a mi. Están a tiempo de corregir y pedir disculpas”

Me hubiera encantado que Clarín dedicara la tapa de hoy al nuevo récord de vacunados en la Provincia como dedicó la bochornosa tapa de ayer a ensuciar con mentiras a mi familia y a mi. Están a tiempo de corregir y pedir disculpas. pic.twitter.com/21bOrHxWOb — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 12, 2021

La columna sostiene que "el relato del 'discurso del odio' funciona a esta altura como paraguas ante una eventual condena por corrupción de la Vicepresidenta".

Después de la publicación de la Vicepresidenta, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés 'Cuervo' Larroque, replicó esa imagen en sus redes con la leyenda "Magnetto y su obsesión", en referencia al CEO del Grupo Clarín.

Juicio por la obra pública: la defensa de De Vido se cruzó con uno de los jueces

La defensa del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido comenzó hoy su alegato en el juicio por la obra pública en Santa Cruz y tuvo un cruce con uno de los jueces del Tribunal Oral Federal 2 por el mate que usó en una de las audiencias, lo Maximiliano Rusconi, abogado del ex funcionario, calificó como una provocación.

Rusconi señaló, entre sus argumentos, que mientras se discutía la recusación del fiscal Diego Luciani y del juez Rodrigo Giménez Uriburu por integrar el equipo de fútbol Liverpool, el magistrado en una audiencia utilizó un mate con el escudo de ese club. “No nos gustó para nada que uno de ustedes haya mostrado en su mate el logo de un equipo de fútbol en un momento que generaba preocupación. ¿Cree que eso es sano, que contribuye a la República? No, daña a la República”, dijo.

El abogado continuó con su exposición y pidió un cuarto intermedio. Al reanudarse la audiencia, Giménez Uriburu le contestó. El juez dijo que la defensa “aprovechó” su alegato para hacer una crítica cuando el Código no permite interrupciones salvo por cuestiones graves. “Es el mismo mate que uso en todas las audiencias orales. No estuve atento a cuestiones superfluas hasta que una persona del tribunal me hizo notar que en redes sociales circulaba una foto del mate y decidí dejar de usarlo. Jamás he tenido una actitud provocadora con las partes o el público presente. Jamás se me ocurriría tomar mate para provocar”, sostuvo.

Rusconi volvió a tener la palabra y también contestó. “Me parece una nueva lesión al debido proceso, a un espacio sagrado de la defensa como es un alegato. Permítame denunciar este nuevo atropello de su magistratura sobre la mía. Es inadmisible lo que acaba de suceder propio de este juicio y de sus irregularidades”, sostuvo.

Luciani y Giménez Uribiru integran el equipo de fútbol amateur Liverpool, que jugó partidos de fútbol en la quinta “Los Abrojos” del ex presidente Mauricio Macri. La defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner los recusó por tener una amistad y por haber jugado en una propiedad de un rival político de la ex presidenta. Las recusaciones fueron rechazadas.

La de De Vido es la cuarta de las 13 defensas que hacen sus alegatos. Lo hará hoy y mañana. Luego será el tuno de la defensa del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, a cargo del abogado Lucio Simoneti. Y el próximo lunes comenzará la de Cristina Kirchner.

En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que recibieron las empresas de Lázaro Báez para Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Para los fiscales Luciani y Mola se montó una estructura criminal para beneficiar al empresario que cobró todas las obras pero la mitad no las terminó.

La Fiscalía acusó y pidió condena para los 13 imputados. Para la ex presienta solicitó una condena de 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por considerarla jefa de una asociación ilícita y administración fraudulenta.