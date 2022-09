WhatsApp Image 2022-09-12 at 10.32.04

WhatsApp Image 2022-09-12 at 10.32.04

Juntos por el Cambio decidió nacionalizar la campaña en Marcos Juárez, una estrategia que le dio resultado con el triunfo de Sara Majorel, pero también buscará convertirlo en un envión para la disputa del año próximo en Córdoba.

El festejo en esta ciudad del sudeste de la provincia envalentonó a los referentes del espacio en el objetivo de quebrar la hegemonía peronista desde 1999, aunque más allá del golpe para Juan Schiaretti tendrán que superar el desafío de unificar una candidatura o acordar un mecanismo para evitar repetir la dispersión de hace tres años.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta analizó el triunfo en la ciudad de Marcos Juárez, Córdoba, como un "espaldarazo" al proyecto nacional de la coalición opositora.

"Tiene una connotación nacional. Fuimos a apoyar porque parecía mas lejos la elección y la gente evaluó el trabajo de Pedro en la gestión. Lo tomamos como un espaldarazo al proyecto nacional de Juntos por el Cambio", expresó en diálogo con Cadena 3.

Desde Córdoba, el mandatario porteño sostuvo que todas las ciudades del país son relevantes y que este primer test electoral, en lo que la dieron a llamar el "kilómetro cero", fue un ejemplo del trabajo en forma coordinada de toda la dirigencia opositora.

"Hay una valoración del equipo de Pedro Dellarossa (actual intendente) a nivel nacional, es importante fortalecer JxC para ganar al kircherismo el año que viene, hay un mensaje en eso", agregó.

Al tiempo que resaltó que eso pudo verse en la provincia, con la presencia de Luis Juez, Héctor Baldassi, Rodrigo De Loredo, Mario Negri.

"Eso también es una señal, mostrar la unidad nacional y provincial apoyando a Pedro y que se haya dado un triunfo es un mensaje para todo el país", manifestó.

Horacio Rodríguez Larreta criticó al Gobierno: “No vemos un plan de desarrollo”

Rodríguez Larreta volvió a cuestionar la falta de “un plan” del Gobierno, con críticas a la política económica: “Hasta ahora lo que ha habido no es un cambio enorme: algunas medidas aisladas que no muestran a dónde vamos, declaraciones en una dirección o en otra, pero no vemos un plan de desarrollo”.

Consultado por las candidaturas a nivel provincial para el año que viene, Rodríguez Larreta remarcó: “El candidato a gobernador en Córdoba lo tienen que elegir los cordobeses; yo no soy quién para decirle a los cordobeses a quién tienen que elegir”. El mandatario ponderó el trabajo de Luis Juez; del equipo del PRO, donde mencionó a Pretto, Agost Carreño, a la coneja Baldassi, a Gustavo Santos, a Soher El Sukaria; de la UCR con Rodrigo de Loredo y Mario Negri y cerró: “estamos trabajando para consolidar nuestros candidatos en Córdoba”.

En el terreno de la política nacional, y consultado por la misa realizada el fin de semana en Luján luego del atentado a la vicepresidente, Rodríguez Larreta sostuvo: “Tomó un tono partidario que ahora la propia Iglesia está cuestionando”. El Jefe de Gobierno agregó: “El haber politizado una misa es un extremo; creo que la Argentina perdió una oportunidad para el llamado a la unidad”. Por último apuntó al gobierno: “es una muestra más de esa partidización que han querido hacer del intento de atentado, echándole la culpa a la justicia, la oposición y la prensa, es una lástima; necesitamos terminar con la grieta."

Sobre Massa y las últimas medidas económicas, Larreta sostuvo: “Hasta ahora no ha habido más que un cambio de nombres y medidas aisladas.” Y tomó de ejemplo la implementación del dólar soja: “es una decisión por 25 días, cuando Argentina necesita un plan x 25 años.”

“Hasta que la Argentina no tenga un plan que aumente exportaciones, que termine con la inflación, que genere oportunidades de desarrollo en toda la Argentina para que volvamos a ser un país federal, que incluya una revolución educativa; Argentina no va a salir adelante, En ese plan estamos trabajando desde JxC” cerró el mandatario.