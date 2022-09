Solicitan la aprobación del boleto gratuito para jubilados

Desde hace más de tres años el Sindicato de Jubilados y Pensionados de la provincia lleva adelante distintas gestiones para conseguir la aplicación del boleto gratuito para jubilados. Lito Mejías y Francisco Suárez, integrantes de esa organización manifestaron a Los Primeros TV que este martes comenzarán una campaña de protesta para despertar interés en la sanción de las normas que permita la creación de este beneficio para uno de los sectores más postergados.

Mejías explicó que en este último tiempo no obtuvieron ninguna respuesta de parte del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán a pesar del fuerte impacto social que esta decisión tendría a favor de los jubilados tucumanos. Es intención del sindicato llevar su tratamiento a la Legislatura teniendo en cuenta que "el boleto gratuito para los jubilados significará una ayuda importante a su economía porque lo que perciben en concepto de jubilación no les alcanza. Sabemos que estamos muy debajo del valor real de la canasta básica de alimentos, y además, debemos contemplar un gasto mensual importante en medicamentos".

A su vez Suárez precisó que el aporte que puedan hacer los empresarios del transporte y el Estado no es significativo teniendo en cuenta que son muy pocos los jubilados que hacen uso del transporte público. "De las 23 provincias que componen el mapa argentino, en 18 hay boleto gratuito para los jubilados, y dentro de las cinco que no lo tienen está Tucumán", dijo el "Gringo" Suárez, reconocido exfotógrafo de distintos medios tucumanos.

Sostuvo que "el jubilado es una persona que no sube mucho al colectivo a pasear, sino que sube por trámites inherentes a su salud, y realmente en un viaje promedio no suben más de dos jubilados. Por eso consideramos que la carga económica no será mucho para los empresarios y por eso apelamos a su sentido de solidaridad con los jubilados".

La protesta que desplegará el sindicato promete ser pacífica y estará concentrada en visibilizar este reclamo, a partir del reparto de volantes en la vía pública y la exhibición de una pancarta en los semáforos del microcentro.