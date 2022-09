¿Qué dijeron Ibarra y Gallardo tras el clásico?

Ibarra: "Nos quedamos con un clásico importante"

"Hemos ganado un clásico que quizá para muchos no fue bien jugado. Nosotros fuimos totalmente superiores a River, tuvimos situaciones de gol. Nos quedamos con un clásico importante para seguir en la lucha del campeonato", comenzó analizando Hugo Ibarra. Luego, agregó: "Teníamos claro que River se guardó su esquema hasta lo último, pero estábamos convencidos de lo que íbamos a hacer en estos 90 minutos. Convencidísimos de lo que queríamos y lo pudimos lograr. Eso fue importantísimo, porque nos marcó durante gran parte del partido la superioridad y creo que River se sintió incómodo con eso, por eso creo que hicieron tres cambios en el entretiempo".

Por otro lado, Ibarra le respondió a Gallardo, quien había dicho que River jugaba cómodo en La Bombonera: "Son declaraciones de Marcelo, lo respeto muchísimo. Pero nosotros estuvimos cómodos hoy, en nuestra cancha y con nuestro público". Además, se refirió a la actitud del Muñeco de no dar pistas sobre su once titular: "No me preocupaba no saber el equipo de River. Los clásicos son partidos diferentes. Nosotros estábamos convencidos de lo que queríamos y hoy lo pudimos llevar a cabo. Fue un partido difícil, como todo clásico, luchado, peleado, pero tuvimos el control del partido en gran parte de los 90 minutos. Con esta victoria, vamos a pelear hasta el final".

Gallardo: "Equivocarme me puedo equivocar siempre"

Marcelo Gallardo habló después de la derrota de River en la Bombonera y se mostró caliente por el resultado, que según dijo se definió por un detalle con la pelota parada de Benedetto. Consultado por el planteo desde el inicio, el entrenador tuvo un cruce con un periodista: "Equivocarme me puedo equivocar siempre, incluso haciendo las cosas bien".

Cuando le repreguntaron por la línea de cinco defensores, Gallardo retrucó que "el partido lo perdimos en el ST con línea de cuatro", y blanqueó que los cambios estaban pensados de antemano: "La idea era tener dos planes de juego: el que utilizamos en el primer tiempo y el que utilizamos en el segundo".