Es colombiano y asegura ser hijo de Shakira

En medio de su separación mediática con Gerard Piqué, Shakira sumó otro problema a su vida. Un joven colombiano asegura ser su hijo perdido, al que supuestamente dio en adopción entre 1992 y 1993. La historia salió a la luz gracias al actor Santiago Alarcón, que fue señalado como el progenitor.

“Aquí les cuento uno de los capítulos más absurdos de mi vida. Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven, cuyo nombre voy a omitir por recomendación del abogado. Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’, pero no le presté atención”, explicó el artista a través de sus redes sociales.

Santiago Alarcón habló de su supuesta paternidad adolescente con Shakira

En su descargo, el actor colombiano reconoció que se quedó petrificado cuando el joven le dijo que su madre era la intérprete de “Te felicito”. “Resulta que él asegura que su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca decirlo para que vean la historia, es Shakira. Es algo muy loco”, relató.

Por el momento, la ex de Gerard Piqué no mencionó ni una palabra sobre este tema, pero Alarcón aclaró que no la conoce personalmente, por lo que ni siquiera existe la posibilidad de que hayan sido padres en la adolescencia.

La reacción de Shakira cuando le preguntaron por Clara Chía Marti

Clara y Piqué

De regreso a Barcelona tras hacer un viaje exprés a Londres, Shakira fue recibida por varios fanáticos en el aeropuerto. También se infiltraron paparazzis, que la incomodaron al preguntarle por lo rápido que Gerard Piqué presentó a su nueva pareja.

Indignada con la consulta, hizo un gesto letal que quedó registrado ante las cámaras. “Chau”, pronunció molesta, aunque aliviada de que sus hijos no estuvieran presentes.

Un periodista asegura tener pruebas de al menos dos infidelidades de Piqué

Piqué y Shakira

“Esta semana saldrán varias cosas que no dejan en buen lugar a Gerard. Yo sacaré dos infidelidades. Una de 2016 y la de Clara Chía Martí, que es terrible cómo engañó a Shakira. Es repugnante cómo se fraguó el engaño”, continuó.

En la puja de la ex pareja, el cronista y fotógrafo se definió como defensor de la artista: “A todos los seguidores de Shakira, yo siempre he estado posicionado con ella. Así se lo he hecho llegar a su equipo de confianza y a sus familiares más directos. Ayer mismo le hice saber que toda la prueba que yo tenga y le pueda servir de ayuda, se la haré llegar”.

En efecto, Marti fue el encargado de tomar las últimas imágenes públicas de la cantante junto a sus hijos, Milan y Sasha, en medio de un picnic. “Puedo decir que Shakira está muy mal, anímicamente está destrozada. La vi más triste y desolada que nunca. Incluso, ha necesitado apoyo psicológico, no se esperaba jamás a un Gerard Piqué así”, dijo hace una semana. “Solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mí tomar estas imágenes”, añadió.