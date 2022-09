Las últimas no fueron jornadas nada fáciles para Benjamín Vicuña. Hace apenas dos semanas, se conoció la noticia de su inesperada separación de Eli Sulichín tras ocho meses de relación. Para entonces, el actor ya estaba con la cabeza puesta del otro lado de la cordillera, donde su padre luchaba por su vida.

Finalmente, Juan Pablo Vicuña Parot falleció el partes pasado, apenas dos días antes de que se cumpliera el décimo aniversario de la muerte de Banquita, la hija que el chileno tuvo con Carolina Pampita Ardohain y que murió 8 de septiembre de 2012 cuando tenía apenas 6 años de edad.

Lo cierto es que, aunque suspendió la función del día miércoles de El Método Grönholm, la obra que protagoniza en el Paseo La Plaza junto a Laurita Fernández, Rafael Ferro y Julián Cabrera, el jueves Vicuña decidió volver a las tablas. “Es un día muy especial porque también es el aniversario de mi hija. Pero bueno, ¿qué mejor que subirse al escenario, un lugar que me gusta y que me hace volar? Es hacerles un homenaje a la persona que uno quiere”, dijo el actor en diálogo con Intrusos cuando recién acababa de regresar de Chile adonde viajó de urgencia para despedir su papá.

Cabe recordar que, luego de que se conociera la triste noticia sobre la muerte de Vicuña Parot, las madres de los hijos de Benjamín salieron a darle su apoyo. Eugenia La China Suárez, con quien tuvo a Magnolia y a Amancio, hizo un sentido posteo en su cuenta de Instagram. “Recuerdo el día que te conocí, ´eri más linda que el sol´ y me conquistaste. Recuerdo que recibiste a mi hija Rufina -fruto de su relación con Nicolás Cabré- como si la conocieras de toda la vida. Recuerdo el cajón de golosinas escondido al que todos corrían cada vez que llegaban a tu casa. Recuerdo ese atardecer con gin tonic y tus anécdotas en la playa. Recuerdo todo de vos, y me ocuparé de que mis hijos, tus nietos, sepan quien fue el ´Tata loco´. Para siempre”, expresó la ex Casi Ángeles junto a una serie de fotos y un video recordatorio.

Pampita, por su parte, también se manifestó en las redes sociales comentando con emojies el posteo de Vicuña al igual que su actual marido y padre de su hija Ana, Roberto García Moritán. Pero, además, viajó al país vecino para estar cerca de su ex, con quien también tuvo a Bautista, Beltrán y Benicio. “Yo quiero mucho, mucho a toda la familia de Benjamín. A mí me trataron como a una hija siempre. Me cuidaron mucho porque yo llegué solita allá y me acompañaron en todos los momentos de mi vida. En todas las alegrías y en todas las tristezas. Estoy también conteniendo a mis hijos porque aman mucho a su abuelo. Es un momento en que toda la familia nos abrazamos en todos, nos cuidamos y nos respetamos”, había dicho la modelo en diálogo con LAM sobre cómo transitaba la pérdida de su ex suegro.

Benjamín Vicuña habló como nunca antes de Blanca, a 10 años de su muerte: “Dios se llevó lo que más amaba”

A diez años de la muerte de Blanca, Benjamín Vicuña abrió su corazón en las redes y habló como nunca antes del episodio más doloroso de su vida. Escribió una carta que acompañó con un video inédito de la nena jugando en una cama elástica y recibió todo el apoyo de sus seguidores. “¡Dale Blanca, dale mi amor!”, se le escucha decir con la risa de Pampita de fondo mientras su primogénita saltaba con felicidad.

En el texto que compartió con Instagram, describió lo que significa para él este 8 de septiembre. “Esta fecha fue definitivamente un antes y un después en nuestras vidas. Una fecha con la que jamás podré reconciliarme. Una fecha de mierda que eligió Dios para llevarse a quien más amé en mi vida. Una fecha en la que ya nada me parece casual. Los septiembres grises cobran sentido”, comenzó diciendo con la angustia a flor de piel.

El actor señaló que sus amistades y el amor de sus otros hijos lo ayudaron a seguir adelante. “Tus hermanos te nombran con alegría (creo que hicimos las cosas bien). Diez años que pasaron volando, como tú sigues volando cerca nuestro”, agregó emocionado.