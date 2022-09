Ginóbili y su nueva vida: inversiones, vacaciones y deportes

Manu Ginóbili es una verdadera leyenda del deporte argentino y este sábado será reconocido como tal: ingresará al famoso Salón de la Fama de la NBA, un hecho absolutamente histórico que marca el impacto positivo que generó en su paso por la liga de básquet más importante y famosa del mundo.

¿Pero qué es de la vida de Manu? ¿Qué hizo una vez que dejó la actividad allá por 2018? En los últimos años de su carrera siempre dejó en claro que iba a tomar la decisión de abandonar luego de mantener una charla con su esposa Manny. Para él, su familia fue la gran prioridad. Y así fue.

Manu Ginóbili no deja de hacer deporte



El tenis y el ciclismo son las dos grandes pasiones del nacido en Bahía Blanca. Por cuestiones de agenda y compromisos con San Antonio Spurs, no tenía tiempo para intentar su suerte en otros deportes. Una vez retirado la chance de experimentar se dio con naturaleza.

MANU GINÓBILI. El bahiense juega al tenis con Tony Parker



En los últimos años Manu tomó un especial cariño por el ciclismo. Ama salir los fines de semana con su amigo y excompañero de equipo, Fabricio Oberto. Hace pocos meses compartió una foto en sus redes donde contaba que había sufrido un leve accidente en la ruta.

Manu contó que salió con su mountain bike junto al argentino Oberto y que se cayó “al menos cinco veces”. “Fabri la tiene clara, lo mío fue un papelón. Quedé muerto”, explicó en varios posteos en su cuenta de Instagram. La frutilla del postre fue la imagen en la que mostró las “marcas” de sus malos movimientos.

El bahiense pasa sus días en familia, enfocado en la bici y en el perfeccionamiento de su revés de tenis. Para la primera actividad tiene un ladero fiel, Tim Duncan, su excompañero en los Spurs y parte del famoso trinomio que formaron con Tony Parker. En de 2021, por ejemplo, publicó en sus redes una foto de los 50 kilómetros que compartieron a puro pedaleo.

Esto explica muchas cosas: esa amistad permaneció post retiro. Manu es un especialista en mantener las relaciones que potenciaron su talento innato: además de con Duncan, se juntó con Matt Bonner (juegan ping-pong), con Thiago Splitter, el propio Parker, Boris Diaw, algunos con los que incluso compartió sus vacaciones. Así perdura algo de la herencia que existió siempre en los equipos de Greg Popovich.

Tampoco faltan las historias en familia, sus salidas con los niños o Manny, su mujer. En pocas palabras: todo lo que Manu no podía hacer en su etapa como deportista lo está haciendo ahora, y lo tiene bien merecido.

¿Manu Ginóbili no juega al básquet?

No publica fotos de la naranja en redes y poco después del retiro dijo que estaba muy alejado de esa actividad. Aparentemente Manu prefiere estar lejos de la práctica del deporte que jugó desde pequeño y durante 23 años como profesional.

Manu Ginóbili, todo un inversor

El basquetbolista ahora tiene la chance de hacer cosas nuevas. Como por ejemplo, interesarse e invertir en proyectos que le llaman la atención.

Hace unos meses, en un programa radial, dijo: “Me estoy metiendo ahora en tecnología, en los últimos dos años, me parece un mundo fascinante y de a poquito conociendo gente. Justo estoy leyendo sobre el calentamiento global, las cosas que se pueden hacer para evitarlo, mitigarlo o mejorar muchas de las practicas y justo hay un chico tucumano que ese llama Diego Saez Gil, que fundó una de las empresas que trata de hacer esto, invertí en la empresa que fundó en San Francisco y ese es uno de los ejemplos. Él conoce a dos o tres más que trabjaron juntos, te pasa el contacto y podés hablar de temas nuevos que vienen. Estoy conciendo gente, informándome y aprendfiendo”.



¿Cómo elige Manu en qué proyecto invertir? “Tiene que haber una alineación en valores, en misión y en un tema que me interese, además de haber una oportunidad que me pueda generar algun ingreso y entonces pongo una fichita ahí. Si se trata de sustentabilidad o inclusión o salud y bienestar, son las tres áreas que mas me interesan y trato de profundizar en ese lado. Si la empresa me convence por la misión que tiene a veces participo y si no, trato de colaborar sin participar económicamente simplemente porque me gusta lo que hacen. Tengo el gran privilegio de poder aprender, colaborar y estar de alguna manera”.

A comienzos de 2022, Manu se sumó a Ualá como embajador de marca y protagoniza la nueva campaña " sin límites” con la que el astro del básquet y la fintech “buscan incentivar a las personas a que construyan su camino”.

“Así como el ícono de los Spurs fue el referente para que muchos otros deportistas lograran grandes resultados a nivel internacional, Ualá abre las puertas a través de la tecnología para que cada vez sean más personas las que tengan acceso a un ecosistema completo para manejar las finanzas”, destacaron desde la fintech en un comunicado para presentar la campaña.



Qué evalúa Manu Ginóbili para invertir y cuáles son las tres áreas que le interesan

“Tiene que haber una alineación en valores, en misión y en un tema que me interese, además de haber una oportunidad que me pueda generar algun ingreso y entonces pongo una fichita ahí. Si se trata de sustentabilidad o inclusión o salud y bienestar, son las tres áreas que mas me interesan y trato de profundizar en ese lado. Si la empresa me convence por la misión que tiene a veces participo y si no, trato de colaborar sin participar económicamente simplemente porque me gusta lo que hacen. Tengo el gran privilegio de poder aprender, colaborar y estar de alguna manera”.

Manu Ginóbili sigue ligado a la NBA

Una de sus icónicas camistas con los San Antonio Spurs



Desde septiembre de 2021, Manu trabaja en paralelo con el histórico entrenador Gregg Popovich y el plantel de San Antonio Spurs enfocándose en el desarrollo dentro y fuera de la cancha de un equipo joven como el que tiene la franquicia texana en la actualidad.

“Va a hacer todo, ayudar con la gestión, entrenar, ojear, probablemente planear un viaje de dos semanas a Italia, podría ir con él”, mencionó el Popovich en aquel entonces.

Manu se ganó la reputación por los cuatro anillos de NBA que ganó en equipo y todo lo que generó en el deporte, sumado a ser muy querido por la cúpula de la franquicia: Popovich, RC Buford (CEO de San Antonio) y el gerente general Brian Wright.