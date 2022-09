Serena difundió una carta en la que habla de su retiro

La tenista norteamericana Serena Williams que ganó 73 títulos en su carrera, anunció su retiro una vez que finalice el US Open. Los alcances de la misiva.

La histórica tenista estadounidense Serena Williams anunció el final de su carrera al culminar el US Open, que iniciará el 22 de agosto próximo, con una emotiva y extensa carta en la que afirmó que la decisión "es lo más difícil que podría imaginar".

"No me gusta la palabra retiro, prefiero pensar que estoy en una etapa de mi vida en la que tomando distancia del tenis puedo dedicarme a otras cosas que son importantes para mí", comentó Serena, de 40 años, en una entrevista que concedió a la revista Vogue.

La menor de las hermanas Williams regresó al circuito femenino ayer en el abierto canadiense de Toronto con una victoria en la primera ronda ante la española Nuria Parrizas por 6-3 y 6-4, en la que fue su primer éxito desde la edición 2021 de Roland Garros.

La misiva

"Créeme, nunca quise tener que elegir entre el tenis y una familia. No creo que sea justo. Si yo fuera un hombre, no estaría escribiendo esto porque estaría jugando y ganando mientras mi esposa hace el trabajo físico de expandir nuestra familia", señaló Williams tras relatar que su hija tiene el deseo de tener un hermano.

Y agregó: "Quizás la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es evolución. Estoy aquí para decirles que me estoy alejando del tenis hacia otras cosas que son importantes para mí".

"En el último año, Alexis y yo hemos estado tratando de tener otro hijo, y recientemente obtuvimos información de mi médico que me tranquilizó y me hizo sentir que cuando estemos listos, podemos agregar a nuestra familia. Definitivamente no quiero volver a quedar embarazada como atleta. Necesito estar dos pies dentro o dos pies afuera".

"Soy terrible para las despedidas, lo peor del mundo. Pero sepan que les estoy más agradecida de lo que puedo expresar con palabras. Me he llevado tantas victorias y tantos trofeos. Voy a extrañar esa versión de mí, esa chica que jugaba al tenis. Y te voy a extrañar", cerró Serena Williams.

Campeonatos

Serena Williams ha ganado a lo largo de su carrera la estruendosa suma de 73 títulos, 23 de ellos, han sido Grand Slams (7 Abiertos de Australia, 3 Roland Garros, 6 US Open y 7 Wimbledon).