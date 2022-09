Vizzotti habló de la legionella y pidió tranquilidad

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se reunió este viernes por la tarde con expertos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para abordar el brote de legionella en Tucumán, entre otros temas, en Casa de Gobierno, donde luego brindaron una conferencia de prensa.

Tras los análisis del laboratorio ANLIS-Malbrán, la ministra informó que “el agente etiológico causante del brote se llama Legionella y es una bacteria que se está tipificando. Es posible que sea una legionella neumófila”.

“Se identificaron 2 neumonías bilaterales de origen desconocido en Tucumán. Esos dos casos estaban vinculados en un centro sanitario de esa provincia. Se trabajó en la sala de situación y en los distintos casos aparecidos mediante algoritmos de diagnóstico y tratamiento. La fuente de infección es por vía inhalatoria y no se transmite de persona a persona. Estamos investigando para atrás posibles identificaciones de afectados, por eso el número de casos puede variar en las próximas semanas”, afirmó la ministra Vizzotti.

Y agregó: “En total hubo 4 fallecidos, 6 internados y 12 pacientes ambulatorios. Las personas fallecidas tenían factores de riesgo como tabaquismo o enfermedades respiratorias o inmunocomprometidos. Hay 165 personas de salud y 184 cuidadores con expertos del Ministerio de Salud de Tucumán y de la Nación a las que se los está estudiando para descartar que no se enfermen con esta bacteria”.

"Necesitamos brindar tranquilidad a la población"

Sobre el causante del brote, la funcionaria sanitaria aclaró que “puede encontrarse en el agua y cañerías del aire acondicionado”. “No hay indicación de hacer vigilancia habitual si no hay reportes específicos, más allá del lugar donde se la halló. Está descripto en el mundo que pueden suceder brotes de legionella en centros sanitarios y hoteles, principalmente. Puede encontrarse en el agua y cañerías del aire acondicionado. No hay indicación de hacer vigilancia habitual en otros sitios si no hay reportes específicos, más allá del lugar donde se la halló. Necesitamos brindar tranquilidad a la población. No es una situación como la que vivimos con el coronavirus hace dos años”, puntualizó.

Expertos en infectología aseguraron que aún “no se pudo identificar la fuente ambiental” que causó el brote de Legionella en un hospital de Tucumán que causó la muerte a 6 personas y 22 afectados, y que no descartan “la aparición de más casos”, mientras que “en los próximos 10 días” se sabrá la amplitud total del brote.

