Un usuario de TikTok decidió crear el "abecedario argentino" a partir de una serie de momentos icónicos y memes de nuestro país. Lo que resultó de esto es una viralización total del material con diferentes opiniones y nuevas opciones para armar varios otros.

En el abecedario argentino aparecen muchísimos personajes conocidos, como Moria Casán o Mauricio Macri en varias ocasiones. También hace aparición Ricardo Fort y un montón más de celebridades que dejaron sus frases que han soportado el paso del tiempo.

Mi país en 72 segundos. A quien haya hecho esto, gracias. pic.twitter.com/HO2VClexTO — Nati 💚 (@NatiRamoneOk) September 7, 2022

El video empieza lógicamente por la A, con la frase del expresidente Macri “Acá se trabaja” que fue dicha en alusión a un paro nacional que la CGT había realizado en su contra. Sigue con la B y una frase futbolera muy conocida: “Boca, la c... de tu madre” un insulto muy popular para referirse a Boca Juniors.

Ricardo Fort y Moria Casan, protagonistas del "abecedario argentino".





No todos los personajes que aparecen son celebridades, aunque sus dichos han quedado para la historia. En la C, tenemos a un hincha de Lanús que en la previa de un partido dijo: “Con quince pesos me hago alto guiso”.

Así va recorriendo el abecedario con 27 videos graciosos que comienzan con la letra que haga falta. Una de las más recientes es la G, que utiliza la frase de Alberto Fernández “Garganta Profunda” que pronunció en un discurso oficial cuando quiso referirse a la Garganta Poderosa, la revista.

Un clásico de la televisión argentina aparece en la letra U, recordando la pelea en vivo entre Alberto Samid y Mauro Viale. “Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo”, soltó Samid mientras intentaba golpear a Viale y todos los productores los separaban.

Una de las últimas frases es la de la Y, que es protagonizada por el histórico video de “¿Y Candela? ¿Y la moto?” En la que un hombre muy confundido y bajo el efecto de sustancias pregunta por la joven y por el vehículo.

Viral: "dejá de imprimir tantos billetes, imprimí figuritas"

Justo cuando parecía que la locura colectiva que se apoderó del país, corporizada en un álbum de figuritas, alcanzaba niveles difíciles de cuantificar, una ocurrente pareja protagonizó un corto en el que dejan en claro el punto.

La escena, que dura poco más de un minuto, se desarrolla en los asientos delanteros de un automóvil, y comienza cuando él entra al habitáculo del coche mientras deja escapar una maldición.

Ante la pregunta de su esposa, que lo mira con desazón, confirma sus peores temores. "No hay figuritas. Ni una" asegura con un gesto entre triste y enojado.

"Bueno vamos", retruca ella, sin poder ocultar un dejo de alivio en la frase, a lo que él responde negativamente, informándole que ahí nomás, cerca hay otro kiosco para consultar.

La mueca de esperanza de la mujer se borra y en su lugar comienza a mostrarse un rictus un tanto más agresivo, mientras enumera el largo recorrido que realizaron por una docena de negocios en busca de las esquivas figuritas.