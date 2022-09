El Chavo del 8 es uno de los programas más icónicos de Latinoamérica y, como es evidente, sigue causando gran furor en su país de origen, México. Es tal la huella que ha dejado el show de humor que, incluso casi a 50 años de su estreno, sus actores siguen dando espectáculos y atrayendo público.

En redes sociales, el personaje de Quico se ha vuelto tendencia, ya que pese a ser uno de los favoritos de muchos, un video que circula de Carlos Villagrán interpretando al personaje, hace pensar si no es momento de cerrar ese capítulo en su carrera.

En el video grabado desde el circo Hermanos Fuentes Gasca, se ve que el actor sigue interpretando a su icónico personaje a sus 78 años.

Sin embargo, los fans del icónico programa cuestionaron que siga interpretando al personaje, señalando que “hay que saber cuándo retirarse”, ya que debería estar disfrutando de sus ganancias y no seguir ofreciendo shows.

Tunden en redes a Carlos Villagran por seguir trabajando con su personaje de Kiko a los 78 años: “Hay que saber cuándo retirarse” pic.twitter.com/Og0p3NacSk — Lo + viral (@VideosVirales69) September 8, 2022

Este tipo de comentarios abrieron un debate sobre si el actor debería retirarse y envejecer en paz sin ningún tipo de presión.

Hasta el momento, el actor no ha emitido comentario alguno, pero un sector de sus fans apoya que siga interpretando a Quico sin importar su edad mientras lo haga feliz.

Carlos Villagrán cree que Florinda Meza mintió sobre la fecha de muerte de Chespirito

El comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, murió el 28 de noviembre de 2014, a los 85 años, en Cancún. Padecía problemas para caminar, además de diabetes y un enfisema pulmonar.

La información sobre la muerte del comediante salió a la luz primero en las redes sociales. No obstante, previamente no fueron pocas las veces que corrió el rumor de que el comediante había fallecido.

Ahora, el actor Carlos Villagrán, Kiko -compañero de Chespirito en varias de sus producciones- vuelve a agitar el avispero sobre el día de la muerte de su colega. Según él, Gómez Bolaños falleció antes de la fecha que se dio a conocer el deceso.

“Roberto (Gómez Bolaños) no murió ese día. Yo creo que murió mucho antes y Florinda (Meza) dijo ‘aguántamelo’. No te explicas que murió Roberto Gómez Bolaños y al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, ¿a qué hora los hicieron?”, comentó Villagrán al programa argentino La divina noche.

En todo caso, Villagrán consideró que tal vez se habían prevenido con la fabricación de los trajes y recordó que cuando estuvo en el funeral, junto a su esposa, “no había nada en ese cajón (ataúd)”. “Creo que falleció antes y lo sacaron después para poder preparar todo y no se le cayera el programa, pero no me consta nada, pero yo pienso que sí”, agregó.

Villagrán trabajó con Gómez Bolaños de 1970 a 1978 en varios programas, incluido El Chavo del 8, donde interpretó a Quico, el hijo de doña Florinda Corcuera y Villalpando (Meza). Debido a diferencias, terminaron su relación laboral; siguió personificando a Quico pero lo rebautizó como Kiko, para evitar problemas legales con Chespirito. (E)