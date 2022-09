Repudiable: un hincha de Flamengo acosó a una periodista

La periodista brasileña Jessica Dias fue víctima de una situación de acoso este miércoles en la previa del partido entre Flamengo y Vélez por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. Es que un hincha del equipo de Brasil la besó en el cachete en pleno móvil y sin su consentimiento, algo que la molestó e indignó. En ese sentido, el acosador fue detenido y habría agredido sexualmente a la joven. El club repudió la situación en las redes sociales.

Cuando se encontraban en la previa del partido que Flamengo terminaría ganando por 2 a 1 frente a Vélez (6 a 1 en el global), los hinchas brasileños festejaban en el ingreso al estadio con la confianza del resultado obtenido en la ida. Allí, a un fanático se le ocurrió una repudiable acción mientras la periodista realizaba el móvil: la besó sin su consentimiento.

El hincha de Flamengo quedó detenido

Según informaron los medios brasileños, tan pronto como sucedió el episodio, el equipo de ESPN que acompañaba a Dias logró dar aviso a la Policía del Maracaná para detener a esta persona. Isabelle Costa, colega de Dias que trabaja en S1 LIVE, confirmó la detención en sus redes sociales y denunció también que el acosador tocó a la reportera además de darle el beso.

El hincha, cuyo nombre no fue revelado, fue condenado a prisión preventiva por el delito de acoso sexual y fue citado para este jueves presentarse una unidad del Departamento de Administración Penitenciaria para evaluación de la pena, según informó Globo Esporte.

Flamengo, que se impuso a Vélez por un global de 6-1 y clasificó a la final de la Copa Libertadores, está dando seguimiento al caso y brindará apoyo legal a la periodista. El club incluso emitió un comunicado oficial en sus redes sociales: “Flamengo repudia el acoso que cometió un hincha rojinegro con la periodista de ESPN Jéssica Dias durante un reportaje previo al partido de esta noche. Es lamentable que hechos repugnantes como este, que no representan a la Nación Rojinegra, sigan ocurriendo.”

Este jueves, la propia Jéssica Dias describió en sus redes sociales paso a paso cómo fue el acoso: “Antes, había muchos insultos y acoso porque la transmisión en vivo duraba demasiado. Le pedí que se calmara y que no siguiera insultando, no era necesario. Las “disculpas” llegaron con una caricia en los hombros y un beso. Estuve a punto de ser llamado al vivo y mantuve la posición, hay una logística que requiere concentración. Otro intento de beso en el hombro. Lo esquivé y mi cámara captó su atención. El último beso fue el beso en la mejilla. Que podría haber estado en la boca y no cambiaría nada. He sufrido acoso sexual mientras trabajaba y eso es un delito.”

Además, Dias escribió una fuerte y profunda reflexión: “No quería un beso, no quería un abrazo, no quería pasar tres horas en una comisaría. Sólo quería trabajar. El ser humano que hizo esto estaba con un hijo menor de edad que se disculpó por su padre. El niño no tiene la culpa, no castigues a su familia. Agradezco todo el apoyo y el cariño de mis jefes, compañeros, fans, espectadores y oyentes. Agradezco especialmente a mi equipo en el staff. Dos HOMBRES de carácter, que fueron a por el tipo y se quedaron conmigo en todo momento. El sábado me caso y en el altar besaré al hombre al que le permití hacerlo. Estaré unos días fuera de aquí y de los canales. Gracias a todos.”