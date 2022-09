Legionella: habrá controles en los centros médicos

El ministro de salud, Luis Medina Ruíz confirmó que el sanatorio Luz Médica permanecerá cerrado, hasta que se haya hecho la desinfección correspondiente y se haya eliminado la bacteria que ocasionó hasta ahora seis muertes a causa de un brote de Legionella. No hay una fecha concreta para su reapertura. “Ya se tomaron muestras que serán analizadas en el Malbrán”, indicó el funcionario.

“En estas horas se estuvo haciendo un trabajo con expertos, analizando los planos del sanatorio, y se tomaron muestras en distintos sitios donde se podría haber originado el brote. Cuando nos indiquen cuál es el lugar específico se hará un tratamiento especial para erradicarla. Mientras tanto, las instalaciones no se podrán utilizar”, remarcó Medina Ruiz.

El ministro advirtió además que a raíz de lo sucedido ampliarán los controles y los protocolos para evitar sucesos similares en otros centros asistenciales, tanto públicos como privados. “No es fácil de detectar, pero nosotros lo hicimos y actuamos en consecuencia”, advirtió

Consultas del PAMI

Muchos afiliados del PAMI que recibían asistencia profesional en Luz Médica tienen incertidumbre sobre dónde deben concurrir para ser atendidos por sus médicos de referencia. Al respecto, César Dip, delegado de PAMI en Tucumán, dijo que “en el caso de tener turnos con especialistas, podrán elegir cualquier profesional que esté asociado con nuestra cartera”. Es decir, no se reemplazará a Luz Médica por otro sanatorio, sino que dependerá de los profesionales al que cada afiliado del PAMI elija acudir. Eso incluye profesionales que trabajen de manera particular, pero que estén asociados con la entidad. A su vez, Dip aclaró que hay una sucursal de Luz Médica habilitada en Yerba Buena. “Esperamos resoluciones por parte del Siprosa. Es una situación que depende del Ministerio, no de nosotros”, declaró con respecto al cierre del sanatorio.

Fuente: La Gaceta