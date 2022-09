Con su gira Disciplina Lali Espósito lleva sus canciones y su propuesta artística por los escenarios del país. Cada concierto es un despliegue de adrenalina y melodías pop que acompañan sus fanáticos allá donde se presente. Y con el correr del shows se volvió habitual el beso en escena con bailarines, amigos y fans -por donde pasaron la China Suárez, Kevsho, Flor Jazmín y Nati Jota-, causando gran revuelo en las redes sociales y rebautizando la gira como Chape Tour.

En medio de sus conciertos, la actriz y cantante pasó por Nadie Dice Nada, el espacio que conduce Nico Occhiato en su canal Luzu TV, y en el que también trabaja Nati Jota. Y fue la influencer la que trajo a la mesa la actitud de la cantante, a quien describieron como el amor platónico de sus amigos tanto en hombres como en mujeres. “Hace un par de años tomaste un rol, que no sé si se dio naturalmente, mucho más sensual. Todas mis amigas, súper heterosexuales de toda la vida, dicen: ‘Pero Lali... ¡Lo hot que es!’ ¿Fue una búsqueda? ¿Cómo comenzaste a conectar con eso?”.

“Realmente fui compartiendo a través de mi música con la gente mi propio descubrimiento sexoafectivo; mi manera de sentir el sexo y mi manera de sentir amor”, comenzó Lali. Y continuó: “Mis experiencias reales del último tiempo me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías; conmigo misma, no para el afuera”.

“Me di cuenta de que me mentía un montón. No aceptaba que ciertas cosas que quería, que me gustaban... Que me gustaban las minas, por ejemplo. Tenía una dualidad y siempre separaba: ‘Sí, me gusta una chica, pero siempre me pongo de novia con chabones”, reconoció.

“Tiene que ver con algo cultural que traemos, pero también, en forma inconsciente, también tenía que ver con la construcción de la chica de la tele políticamente correcta, que es simpática... Nunca me lo impuse, soy muy simpática naturalmente -bromeó- pero lo cierto es que en un momento me dije: ‘Sí, esto me sale natural, pero acá estoy ocultando algo”, continuó.

Y aclaró: “No tengo por qué contarle a la gente todo lo que me pasa y lo que pienso, pero en los últimos años me di cuenta que, al menos en mi música, necesitaba ser más franca. Y, aparte, sentía que hay todo un público que necesita ser representado, y que no tenía una canción como ‘Dos son tres’ o ‘N 5′. Yo no las tenía en mi repertorio, y ese público no las tenía en español, con ese sonido y de esa manera”.

“No quiero ponerme de ejemplo de nada, porque, además, uno a veces no tiene en claro nada tampoco... Yo lo hago a través de una canción. No siento la necesidad de explicar si la letra de ‘N5′ es real o no. Si me lo preguntás, lo contesto y no tengo problema y es lindo charlarlo, pero a la vez, habla la canción”, expresó.

Encajar con el personaje de la chica de la tele

Con respecto a si sintió algún tipo de temor por la reacción que podían generar aquellas letras, indicó: “No sentí la necesidad de explicar demasiado... Mis viejos capaz que me están escuchando, mi viejo particularmente, diciendo que me gustan las chicas acá, en esta nota. No me siento con ellos a hablarlo, pero saco ‘N5′ y mi viejo me dice: ‘¡Qué lindo tema, che! Y está bueno lo que contaste’. Y ya entendió. No le tengo que explicarle. Eso es algo piola de mis viejos, pero yo también lo pleantée de esa manera”.

“Está buenísimo si les planteás que querés hablar con ellos sobre eso, pero en mi caso no fue así. Creo que también al dedicarme al arte y al tener una cierta libertad de artista, facilita que el otro haga menos preguntas, porque te está viendo o escuchando”, indicó.

“Hemos crecido como sociedad; esto es una realidad. Nos faltan un montón de movidas y es natural que falten. Nosotros somos jóvenes, pero vivimos otra realidad en la adolescencia. Veo ese cambio en un tiempo que puede considerarse corto, y me parece un flash. A parte, a mi público le pasó lo mismo que me pasó a mí, y hay otra parte a la que le puede parecer medio raro como uno se expresa: ‘¿Y qué tiene lo que está diciendo? ¡Es obvio!’”, aseguró.