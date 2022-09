El asiento del medio, los mareos y los pasajeros borrachos son todo un desafío no solo para los pasajeros sino también para el personal de a bordo.

El turismo fue uno de los sectores más perjudicados desde el inicio de la pandemia de coronavirus, hace ya más de dos años. Las fronteras de los países se cerraron para detener la propagación del virus por todo el mundo.

Desde hace algunos meses, sin embargo, las fronteras de varios países comenzaron a abrirse y la gente volvió a comprar pasajes para emprender nuevos viajes. Para aquellos que retomaron la experiencia de viajar, hay una serie de recomendaciones a tener en cuenta.

CUÁLES SON LOS 10 MEJORES CONSEJOS PARA VIAJAR EN AVIÓN: UNO POR UNO

1. Viajar en el asiento más cómodo



El asiento del avión más cómodo va a depender de la persona que viaja.

Quienes se consideran personas inquietas que van al baño seguido o les gusta pararse por distintos motivos el mejor asiento va a ser el que está pegado al pasillo.

Por otro lado, a quienes les gusta dormir durante las horas de vuelo y no desean despertarse ni para ir al baño la mejor opción es del lado de la ventana.

También, vale recordar, que hay asientos con mayor espacio para las personas altas que suelen viajar incómodos en la mayoría de las butacas. Se trata de los que están en las salidas de emergencia.

2. Equipaje liviano



Antes de ir al aeropuerto el viajero tiene que tener en cuenta las medidas y el peso máximo del equipaje para evitar problemas a la hora de hacer el check-in o un pago extra por el sobrepeso.

A la hora de armar la valija es fundamental tener calma, poner lo justo y necesario y llevar también un bolso de mano con el menor peso posible.

3. Ir al aeropuerto con tiempo



Siempre se recomienda ir al aeropuerto con varias horas de anticipación, sin embargo, varios consideran que es exagerado esperar 3 horas para subirse al avión. Pero no están en lo cierto, el embarque (casi siempre) comienza una hora antes de la salida y las horas previas deben ser utilizadas para despachar el equipaje y hacer los trámites correspondientes que pueden llevar mucho tiempo.

Se recomienda tener todos los documentos a mano y acordarse de dónde guardan todos los objetos para no tener que demorar mucho tiempo en los distintos puestos.

4. Ropa cómoda



Para los vuelos largos y los vuelos cortos es clave llevar una ropa cómoda para poder dormir, caminar por los aeropuertos y no sentir frío durante las horas de viaje.

Un importante recordatorio es llevar capas, no una remera y una campera sino que llevar una prenda intermedia va a ser la mejor opción.



5. No usar maquillaje





Este consejo de la azafata en cuestión es uno de los que más llamó la atención pero el motivo principal no deja ninguna duda sobre su importancia. Si el vuelo es de larga duración lo mejor es no llevar maquillaje en la piel ya que se puede resecar más de lo normal o producir efectos no deseados como irritaciones y demás.

6. Tomar mucha agua

En cualquier avión cambian los niveles de humedad y es por eso que es fundamental la hidratación de los viajeros para no sufrir ningún tipo de consecuencia.

7. Llevarse snacks





Para asegurarse de comer algo rico y no quedarse con hambre es importante llevarse su propia comida al avión ya que van a pasar varias horas desde que la persona en cuestión dejó su casa hasta llegar al destino.

8. Dormir durante el vuelo



Algunos viajeros buscan nada más que dormir durante las horas de vuelo y a veces es muy difícil lograrlo por la incomodidad del asiento, por nervios o por el ruido.

La mejor recomendación es llevar una almohada de cuello, un antifaz y tapones para los oídos.

9. Matar al aburrimiento



La ansiedad por llegar puede ser el peor enemigo para el viajero, es por eso que es fundamental matar las horas de aburrimiento haciendo algo. Las actividades pueden ser: escuchar música, jugar juegos en las pantallas disponibles, ver películas o intentar dormir.

10. Moverse del asiento cada tanto



Para estirar las piernas y ayudar a la circulación de sangre en el cuerpo lo mejor es que cada dos horas el pasajero se levante de su butaca y mueva el cuerpo para evitar trombos sanguíneos.