Aguilares se transformó oficialmente en la ciudad de Tucumán, de Argentina y del mundo en tener la estatua del Papa Francisco más grande del mundo.

La estatua dedicada al Sumo Pontífice fue realizada por Rubén Pereyra que habló con Los Primeros sobre la figura que será colocada en la intersección de calle Alberdi y Ruta 38.

Según explicó Pereyra, en Ciudad Juárez, entre Estados Unidos y México se encuentra la obra que hasta ayer era la escultura más grande del mundo y tiene 4 metros por 30 metros. La de Aguilares tendrá 7 metros y medio de ancho. Es decir, 3 metros y medio más que la actual de México.

El Papa Francisco habló de su posible renuncia y deslizó un nombre para su sucesor

"A la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, el año que viene, el Papa va a ir. O va Francisco o va Juan XXIV, pero va el Papa", dijo el Papa Francisco en una nueva entrevista, quien hace un tiempo deslizó la idea de renunciar a su cargo debido a sus problemas de salud.

"No ahora. Cuando sienta que el Señor me lo pide, sí", dijo en una entrevista con CNN Portugal sobre su posible dimisión.

La periodista Maria Joao Avillez le dijo que todos esperaban que quien participara en la jornada que reúne a miles de jóvenes católicos fuera el papa Francisco y él respondió: "Que sea lo que Dios quiera".

No es la primera vez que el pontífice de 86 años hace comentarios sobre una posible renuncia: "No es una catástrofe cambiar de Papa, no es un tabú", había dicho semanas atrás.

La novedad es que ahora deslizó el nombre de Juan XXIV como su inexistente sucesor, lo que demuestra que Francisco está planeando cuidadosamente el antes y el después de su renuncia.

En la entrevista el papa Francisco reafirmó que la Iglesia Católica debe tratar los casos de agresiones sexuales con una política de "tolerancia cero" y calificó los abusos sexuales como una "monstruosidad".

"Una cosa muy clara es tolerancia cero. Cero. Un sacerdote no puede seguir siendo sacerdote si es abusador. No puede porque es un enfermo o un criminal", declaró el Papa a CNN Portugal, cuyos extractos fueron publicados en la página web del canal.

En Portugal, a principios de años empezó a trabajar una comisión independiente para investigar los supuestos casos de agresiones sexuales ocurridos dentro de la Iglesia Católica.

La comisión, creada a iniciativa de la Iglesia, ya ha recabado unos 400 testimonios, 17 de los cuales fueron comunicados a la justicia, indicó recientemente Pedro Stretch, psiquiatra infantil que dirige ese grupo de trabajo, que prevé publicar sus conclusiones a fines de año.

"No niego abusos. Aunque fuera uno solo, es monstruoso", admitió el Papa durante la entrevista.