Brenda Uliarte, la novia de Fernando Sabag Montiel, "es muy manejable", afirmó este martes 6 de septiembre su padre, Leonardo, al apuntar al rol del hombre que atacó a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.

"Está muy influenciada", reafirmó el hombre, y añadió que "a Brenda le afectaron la mente, se dejó llevar" por su novio.

Asimismo, sostuvo que su hija "no sabe ni donde está parada. A ella no le interesa la política, por eso me parece muy raro que haya hablado de la corrupción. Esa no es ella".

En ese sentido, indicó que "ella es una chica sana, no está educada así y cuando la jueza le tome indagatoria se va a dar cuenta que no tiene nada que ver, que estaba manipulada".

En diálogo con Nelson Castro al programa "Crónica de una tarde anunciada", que se emite por radio Rivadavia, el hombre confió que solamente vio una vez a Sabag Montiel: "Ni me acuerdo de su cara. Brenda empezó a salir con él hace un mes, no es que eran novios hace rato".

Uliarte negó haber participado del ataque a Cristina y Sabag la defendió: "Brenda no tiene nada que ver"

Para el papá de Uliarte, Sabag Montiel "por fama es capaz de inmolarse"

"A mi sobrino, que habló con él, le pareció un bobo. Es de esos tipos que por fama son capaces de inmolarse, es esa clase de persona. Habrá visto que a John Lennon le pegaron un tiro y habrá querido hacer algo así, esa única razón me pongo a pensar", apuntó Uliarte.

"Hoy aparecieron las cámaras [que muestran] que ella estaba, pero quiero decirles cómo fue afectada la mente de ella. Hablar de libertarios, hablar de corrupción, eso no es su mente", puntualizó.

Por otra parte, confió que la joven "sufrió mucho por la muerte de su hijo hace dos años. El nene había nacido con problemas, fue un trauma muy grande para ella, pero se recuperó, ahora iba a la facultad".

Leonardo Uliarte: "Quiero que mi hija le pida perdón a Cristina Kirchner"

Leonardo Uliarte también habló con Clarín donde preguntó si Cristina Kirchner se quiere comunicar con su hijo o con él para pedirle perdón.

"Quiero que mi hija le pida perdón (a Cristina). Ella o yo. Yo también le quiero pedir perdón. Brenda jamás haría algo así, no le haría daño. Por favor, necesito que Cristina sepa que quiero hablar con ella y disculparme", expresó.

Brenda Uliarte negó ante la jueza haber participado del ataque

Durante 35 minutos Brenda Uliarte estuvo en el despacho de la jueza María Eugenia Capuchetti, donde fue sometida a la indagatoria en el marco de la causa que investiga la tentativa de homicidio contra Cristina Kirchner. La pareja de Fernando Sabag Montiel, rechazó haber participado en el armado y en el ataque que se concretó el jueves pasado en las inmediaciones de la casa de la vice.

Firme en su tono de voz, sólo respondió preguntas de su defensor oficial. Se le expuso el arma Bersa calibre 32, así como las imágenes que la implican en el expediente. Sólo negó absolutamente todo, y dijo que se trató de un “hecho aberrante” y que de haber sabido lo que iba a hacer “no hubiera ido”.

Con una estrategia clara respecto a las acusaciones que pesan sobre ella, la novia del atacante de Cristina Kirchner sólo aceptó responder preguntas de Gustavo Kollman. Fueron cerca de siete interrogantes los planteados que tenían una única finalidad: conducirla a negar su participación en el hecho imputado.

Esta causa tiene como carátula la tentativa de homicidio y la participación es la imputación que recae sobre Brenda Uliarte. Su rol fue determinante, para los investigadores, en la etapa del armado y lo que finalmente se constituyó en el atentado, cuando Fernando Sabag Montiel gatilló dos veces el arma Bersa a pocos centímetros de la cabeza de Cristina Kirchner.

Las imágenes que la muestran desde temprano junto a Montiel el jueves pasado trasladándose hacia el barrio de Recoleta, el video donde se la llegando al lugar del hecho junto a su pareja, la filmación posterior donde se la ve retirándose por la calle Uruguay después de que su pareja apuntó con el arma de fuego a la vice, complicaron la situación de la joven de 23 años ante la justicia federal.

En sus apariciones públicas sólo pronunció una serie de mentiras que los investigadores fueron derribando con el exhaustivo análisis de las imágenes, a lo que se sumó el recupero de fotografías de la tarjeta SIM de Fernando Montiel donde se la ve posando con el arma Bersa calibre 32. También se observa la fecha: mayo del año en curso, mientras ella había indicado que hace poco tiempo estaba en pareja.

La red de mentiras tejidas por la joven ahora imputada oficialmente fueron desentrañadas por el juzgado y la fiscalía, pero ante los planteos relatados la acusada sólo dijo que estuvo afuera de la casa de Cristina Kirchner “porque fue sólo a acompañar” a quien era “su novio hace poco”, según pudo reconstruir Clarín.

En un momento el fiscal Rívolo pidió que se le exponga el arma con la que ella posó en tres fotografías. Al verla, negó que sea de su propiedad como también cuando le exhibieron las imágenes donde se veían las cien balas secuestradas en la habitación de San Martín que compartían con Montiel.

Frente al escritorio se le expusieron imágenes extraídas de la tarjeta SIM del celular de Sabag Montiel. Las imágenes que reveló Clarín, mostraron a la joven posando con la pistola Bersa calibre 32. La fecha es de mayo de este año. Una sola fotografía expuso las mentiras de Brenda Uliarte: dijo que conocía hace dos meses al imputado en este caso y que desconocía la tenencia del arma como de las balas secuestradas en el domicilio de San Martín.

Ante esas fotografías, fuentes judiciales señalaron que no iba a referirse a lo explícito: ella posando con el arma secuestrada en el lugar del ataque. “Lo que está, está”, fue la frase que resonó en un despacho de Comodoro Py.

Una de las preguntas planteadas por el defensor oficial fue sobre la acción concreta de su pareja: las imágenes que lo muestran empuñando con su mano izquierda el arma. “No tenía conocimiento de que era capaz de hacer eso”, dijo en un tono calmado de vos. Y sólo añadió: “Es un hecho aberrante, si sabía que iba a hacer eso, no hubiera ido a acompañarlo”, buscando desligarse de la imputación que le asigna la fiscalía, es decir, la participación en el hecho.

En el tramo final de su indagatoria, Brenda Uliarte volvió a reiterar que estaba sorprendida por lo sucedido, que no creía “capaz de cometer ese hecho, más allá de las diferencias que tiene con esta señora (en referencia a Cristina Kirchner”.

En medio de la interna por el desempeño de la Policía Federal en el marco del expediente que investiga el atentado a Cristina Kirchner, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue la responsable de trasladar a los únicos detenidos en este caso: Fernando Sabag Montiel y su pareja Brenda Uliarte. El dispositivo se realizó con la custodia de la PFA bajo un fuerte operativo de seguridad.

Pasadas las 17 la joven de 23 años, detenida el domingo por la noche tras un seguimiento de imágenes que realizó el personal del juzgado, llegó a Comodoro Py: por primera vez fue indagada por una jueza federal. Previo a someterse a la indagatoria, mantuvo una reunión en el quinto piso del edificio de Retiro con su defensor oficial, Gustavo Kollman.

Minutos después, bajo un fuerte operativo de seguridad, llegó al edificio Fernando Montiel que para evitar que se cruce con su pareja en el mismo piso, aguardó en la Alcaidía del edificio para recién después llegar al quinto piso donde está el despacho de su defensor, Juan Martín Hermida.

Cuando su pareja se retiró bajo un celoso dispositivo de seguridad de Comodoro Py, ingresó al juzgado Fernando Sabag Montiel quien se negó a declarar y antes de retirarse sólo añadió: “Brenda no tuvo nada que ver”.

La justicia sin embargo, fortalece dos tesis: Montiel no actuó de manera solitaria y su novia, participó de la planificación del ataque contra Cristina Kirchner.