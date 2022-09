Valeria Mazza dijo que es más fácil criar un hijo varón

Valeria Mazza quedó envuelta en una polémica luego de expresar su curiosa postura respecto de la maternidad. La histórica modelo declaró que los hombres “son más simples” que las mujeres y despertó indignación en las redes sociales.

Los dichos de Valeria se dieron durante una entrevista con la periodista María Laura Santillán para Infobae. La entrevistadora quiso saber cómo había tomado el hecho de tener una hija después de tres varones.

“Soy muy mamá de varón. No sé qué significa eso. Es muy difícil hablar de estas cosas y no entrar en esta diferencia de género. No me quiero meter en líos pero, como estructura, el hombre es mucho más simple que la mujer”, sorprendió Mazza con su respuesta.

Y continuó: “Como mamá, es mucho más fácil la crianza del varón que de la mujer. Yo me veo así. Como mamá de varón, hacés 10 preguntas para poder hilar una frase completa. Yo llevaba en el auto chicos con sus amigos y era: ‘¿cómo les fue? Bien. ¿Qué hicieron hoy? Clases’”.

“Y de repente con chicas, me subía al auto y era bla, bla, bla, bla, me dijo, se peleó, porque Fulanito, porque Menganito. ¡Paren un poco! ¡Paren un poco! Primero: no critiquen. No se critica. No hables mal de nadie. Ponete en el lugar del otro. Vamos a analizar un poco. Sino son unas novelas interminables”, completó.

Como era de esperar, las opiniones de la conductora no pasaron desapercibidas para los internautas, que no dudaron en manifestar su indignación.

La lluvia de críticas que recibió Valeria Mazza tras sus dichos

“Todavía no entiendo como siguen dándole lugar en los medios a esta gente”,

“El machismo en su máxima expresión. Hay que cancelar el modelaje”,

“Después no entienden porqué hay tanto cavernícola en la vuelta”,

“Traducción: no le gusta hablar con sus hijos”,

“Tremenda machirula”,

“Hay olor a candidata a diputada por Cambiemos... Lo analizaremos después de la pausa”,

“Retrocedimos 200 años”, fueron solo algunos de los duros comentarios.