Tenis: cómo quedará el ranking de la ATP luego del US Open

Comienza la etapa de definiciones del ganador del US Open y del primer puesto en el ranking de la ATP, que se definirá entre Nadal, Alcaraz y Ruud.

Tras el cierre del US Open 2022 se conocerá en el mundo del tenis quién es el nuevo líder del ranking ATP. Cinco eran los nombres que al principio soñaban con liderar el escalafón mundial una vez terminado el último Grand Slam del año, ahora solo se definirá entre tres: Rafael Nadal, Carlos Alcaraz y Casper Ruud.

Los dos tenistas que comenzaron el US Open con chances de quedar en la cima del ranking ATP pero ahora no las tienen son Daniil Medvedev y Stefanos Tsitsipas. El ruso, número uno del mundo, cayó en octavos de final ante Nick Kyrgios y, como defendía el título, perderá muchos puntos y su tan codiciado primer puesto. Por su parte, el griego se despidió muy pronto: perdió en primera ronda ante el colombiano Daniel Galán.

Qué debe pasar para que Rafael Nadal llegue a la cima

Dado que Nadal (actualmente 3° en el ranking) no compitió el año pasado en el abierto estadounidense, no defendió ningún punto. Es así que mantuvo los 5.630 puntos y desde el lunes sumará los 180 que consiguió en esta edición del Grand Slam tras caer en octavos de final ante Frances Tiafoe. Pese a no poder hacer una gran presentación, el español tiene grandes chances de volver a ser número uno del mundo. ¿Qué tiene que pasar? Que ni Alcaraz ni Ruud alcancen la final del torneo.

Carlos Alcaraz, la joven promesa del torneo

Alcaraz (4°) ya logró defender los cuartos de final de la edición pasada y hoy es virtualmente el número dos del mundo. Para llegar a la cima del ranking ATP, al español de 19 años le basta con alcanzar la final del US Open contra cualquier rival que no sea Casper Ruud. Si le toca jugarla contra el noruego, ahí sí o sí necesitará ser campeón.

Casper Ruud, de séptimo a primer puesto sin escalas

Cuando arrancó el torneo, Ruud (7°) sabía que tenía la posibilidad de llegar a la cima del ranking, pero era consciente de la dificultad del caso. Sin embargo, ahora le da lugar a la ilusión, ya que tiene las mismas chances que Alcaraz. Al noruego le alcanza con llegar a la final y que su rival no sea Carlitos. Si se enfrentan en el partido definitorio, además de determinar al campeón de su primer Grand Slam, ambos se dirimirán el primer puesto de la ATP.

Así están los cuartos de final

De arriba hacia abajo en el cuadro, estos son los cuatro cruces de cuartos de final del US Open 2022. Cualquiera de los ocho tenistas que levante el título el próximo domingo, conseguirá el primer Grand Slam de su carrera.