Atención: la diabetes puede estar dañando tus oídos

La diabetes es una enfermedad crónica (de larga duración) que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía.

Tu cuerpo descompone la mayor parte de los alimentos que come en azúcar (también llamada glucosa) y los libera en el torrente sanguíneo. El páncreas produce una hormona llamada insulina, que actúa como una llave que permite que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo para que estas la usen como energía.

Con diabetes, tu cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones.

Todavía no existe una cura para la diabetes, pero perder peso, comer alimentos saludables y estar activo realmente puede ayudar.

Otras cosas que puedes hacer:

Tomar el medicamento según lo prescrito.

Obtener educación y apoyo para el autocontrol de la diabetes

Hacer y asistir a citas de atención médica.

La diabetes puede causar graves daños en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. Esto incluye los nervios de los oídos. Pero, ¿Cómo afecta la diabetes a los oídos? ¿A cuáles síntomas de azúcar alta estar atentos? Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) explican lo que todos debemos saber.

¿Cómo afecta la diabetes a los oídos?

Los niveles altos de azúcar en la sangre durante un período largo de tiempo pueden causarle daño a sus nervios. A esto se le conoce como neuropatía y puede afectar a un solo nervio o a un grupo de nervios.

"La diabetes puede causar daño a los nervios que afecte muchas partes del cuerpo, incluidas las manos, los pies, los ojos y los riñones", indican desde los CDC.

La diabetes también puede causar daño a los nervios de los oídos

Y es que -según los expertos- a lo largo del tiempo, los niveles altos de azúcar en la sangre pueden dañar los vasos sanguíneos pequeños y los nervios del oído interno.

Mientras, los niveles bajos pueden dañar la forma en que las señales que envían los nervios del oído interno llegan al cerebro.

En cualquiera de los casos, este daño a los nervios pueden causar pérdida auditiva. Es decir, tener diabetes lo pone en riesgo de falta de audición.

De hecho, los CDC dicen que la pérdida auditiva es dos veces más común en las personas que tienen diabetes que en las personas de la misma edad que no la tienen la enfermedad.

Prediabetes

En los Estados Unidos, 96 millones de adultos (más de 1 de cada 3) tienen prediabetes. Lo que es peor, más de 8 de cada 10 de ellos no sabe que la tiene. Con la prediabetes, los niveles de azúcar en la sangre son más altos que lo normal, pero aún no lo suficientemente altos como para un diagnóstico de diabetes tipo 2. La prediabetes aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedad del corazón y derrame cerebral. Pero hay buenas noticias. Si tiene prediabetes, un programa de cambio de estilo de vida reconocido por los CDC puede ayudarlo a tomar medidas saludables para revertirla.