Falleció el padre del actor chileno Benjamín Vicuña

El padre del actor estaba internado desde hace algunas semanas. “Hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta”, escribió angustiado por la pérdida

Este mediodía, Benjamín Vicuña confirmó la noticia a través de un posteo de Instagram: su papá, Juan Pablo, murió tras haber estado varias semanas internado.

“Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia”, escribió en su red social.

Usando una foto vintage de su padre para despedirse, agregó: “Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar Padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building”.

Desde hace varias semanas, el actor había estado viajando a Chile para acompañar a su familia en este triste momento. Según trascendió en los últimas semanas, Juan Pablo estaba con respirador luego de sufrir una hemorragia intestinal muy fuerte.

La difícil relación de Benjamín Vicuña con su papá

Semanas atrás, Yanina Latorre habló sobre la relación complicada de Benjamín Vicuña con su papá al aire de LAM (América). “Benjamín con su papá tuvo una relación difícil. Cuando la mamá se separó, se casó con un señor y su papá se casó con la hija de Pinochet”, explicó la panelista.

En ese sentido, detalló: “En Chile es un secreto a voces y a Benjamín le da vergüenza. Esta señora, Lucía Pinochet, tuvo cinco matrimonios: uno de esos fue con Vicuña padre”. Sin embargo, resaltó que desde hace 20 años que está en pareja con otra mujer y a partir de ahí ellos pudieron recomponer el vínculo.

“A Benjamín lo crió el marido de su mamá, este hombre árabe, tan millonario, muy conocido como empresario en Chile”, comentó la panelista. Se refiere a Oussama Aboughazale.

Hace un tiempo, Benjamín había revelado cómo era su trato con Juan Pablo en un mano a mano con Gente, y explicó los motivos detrás del alejamiento entre ambos: “Cuando decidí ser actor dejó de hablarme por dos años. Y, por supuesto, me cortó todo tipo de ayuda económica”.

“Claro que mamá estaba siempre ahí, infiltrada con su apoyo solapado. Se trataba del Chile posdictadura, cuando esta profesión estaba teñida de prejuicios: los fantasmas de la droga, la promiscuidad y la inestabilidad. ¡¿Cómo me metería en un ambiente donde no conocía a nadie?! En mi familia no había un solo artista, ni lejano, nadie con quien consultar. Viví mi elección como un destierro, como un exilio. Pero supe plantarme”, reflexionó el artista.

Separado de Eli Sulichín

Benjamín Vicuña y Eli Sulichín se separaron tras ocho meses de relación y, a cada paso que da, al actor le piden explicaciones por la ruptura. Sin embargo, él se mantiene imperturbable y no dice demasiado al respecto. Así lo expresó en su último contacto con Intrusos (América), emitido este lunes.

“¿Cómo estás transitando este momento posterior a tu separación?”, le preguntó el movilero cuando el chileno salía del teatro. “No hablo de eso, no quiero sumarle cosas ni comentarios. Estamos bien”, cerró Vicuña de golpe, sin lugar a repreguntas.