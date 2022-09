Acusado de abusar de una menor y desaparecer a una mujer

La fiscalía no puede localizarlo pese a que se lo vio en Tucumán en varias oportunidades. No han podido notificarlo y ni siquiera hay una orden de captura.

Miguel Ángel Páez está acusado de dos delitos muy graves. Desaparecer a una mujer y abusar de una menor de edad. La justica aún no puede localizarlo para que rinda cuenta por ambos casos, ni siquiera para notificarlo por el procesamiento e imputación. Tampoco hay una dictada una orden de captura.

Abuso a una menor

La madre de la víctima relató la situación que ocurrió con este sujeto, quien resulta ser el tío de la menor. "El año pasado (mes de noviembre) me llamaron de la escuela de mi hija para decirme que me citaban porque mi nena se escapó de la clase de educación sexual. No la encontraban e iban a llamar a la policía. Ella se había escondido en un aula en refacción. Ya había tenido varios ataques de pánico en la escuela".

"La veía muy triste, se autolesionaba. No comía", siguió.

"Ella me dijo que alguien le hizo algo pero que no quería hablar de eso. Se culpaba por eso. Miguel me tocaba cuando yo era chiquita me dijo después", contó.

La denuncia fue radicada de inmediato por los padres de la menor y tenían turno para el mes de abril de 2022 (cinco meses después) para que declare en Cámara Gesell. Esa declaración no ocurrió porque el sujeto nunca fue hallado por la justicia para notificarlo de la acusación, por lo que no existe una orden de captura en su contra y no se requiere la declaración de la niña.

El proceso indica que el imputado y su abogado tienen que estar presentes al momento de la declaración. De lo contrario, no se puede realizar la Cámara Gesell, explicó la abogada de la pareja que realizó la denuncia.

Desde entonces, la causa no avanza y quedó paralizada. "Desde la fiscalía me preguntan a mí si sé dónde está él", contó la denunciante. "Él anda como si nada, yo lo veo. Llamé a la fiscalía pero no van y él se escapa". agregó.

La desaparición de Mónica Gabriela Pereyra

La última vez que fue vista, Mónica Pereyra había salido junto a su pareja Miguel Ángel Páez, en octubre de 2018. En diciembre de 2019 encontraron prendas, que podrían ser de ella, en la zona de Los Vázquez. En marzo de 2020, por pedido de la Justicia Provincial, personal de Gendarmería rastrilló a dos kilómetros del Mercofrut.



"En noviembre le mandaron a decir que acá se encontraba el cuerpo. A las prendas las encontraron acá", explicó Betina Laguna Mendoza, abogada de la Fundación María de los Ángeles. El cuerpo no fue hallado.

Mónica, que tenía 38 años cuando desapareció, vivía con Juana Pereyra, su mamá, y un hijo, de 11 años. "Ella pide saber qué pasó, dónde está, buscando respuestas para su hijo", explicó Giselle Nucci, psicóloga de la Fundación María de los Ángeles.